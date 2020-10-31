В петербургской диаспоре Армении оценили фильм ФАН «Один день в Карабахе»

Москва, 20 октября. Председатель Совета Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Карен Мкртчян назвал фильм «Один день в Карабахе» по-настоящему человеческим.

«Фильм чудесный, человеческий, он показывает сегодняшнюю правду, сегодняшнюю реальность, которая царит на Арцахской земле. Он показывает людей, которые живут так, которые защищают свою родную землю. За ними правда. С ними Бог. И не одной силе не одолеть этот дух. Какие бы временные успехи бы не были», — сказал Мкртчян Карен Ромикович в комментарии ФАН.

Он выразил благодарность съемочной группе «за чудесный, душевный и правдивый фильм».

«Про армян, которые живут в Карабахе тысячелетия, они не пришли туда, они там жили всегда и я верю, что всегда буду там жить. Храни Христос всех!» — добавил собеседник.

Напомним, 30 октября Федеральное агентство новостей презентовало документальный фильм, получивший название «Один день в Карабахе». Сюжет ленты рассказывает о жителях Нагорного Карабаха, которые стали заложниками войны за их землю. Создатели кинокартины призвали стороны военного конфликта сделать все возможное для его скорейшего урегулирования и возвращения жизни в мирное русло.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров назвал фильм «Один день в Карабахе» предупреждением всем людям. По его словам, сюжет фильма внесет немалый вклад в стабилизацию обстановки в НКР.