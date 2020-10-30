Замглавы комитета Госдумы по обороне, ветеран боевых действий Юрий Швыткин высоко оценил воспитательную роль фильма ФАН «Один день в Карабахе». Парламентарий напомнил о позиции России по карабахскому конфликту — все спорные вопросы решать только за столом переговоров.

Премьера документального фильма, снятого в прямом смысле слова под огнем, состоялась на сайте ФАН в пятницу, 30 октября. В документальной ленте в один день уместилось то, что происходит в Арцахе последний месяц: как мирные жители живут под непрерывными бомбежками и обстрелами, как защитники Арцаха делом доказывают, что сломить их дух невозможно.

Комментируя работу съемочной группы ФАН, депутат Госдумы Юрий Швыткин, который неоднократно выполнял боевые задачи в горячих точках, высоко оценил воспитательную роль правдивого рассказа о событиях в Карабахе.

«Я, как ветеран боевых действий, как участник различных войн, могу сказать — любая война — это трагедия. Умалчивать об этих трагедиях ни в коем случае нельзя, нужно честно об этом рассказывать. Люди должны видеть объективную картину, только так они смогут узнать правду», — отметил Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению замглавы комитета Госдумы, создатели фильма с этой задачей успешно справились.

«Очень важно, что показаны и защитники, и мирные жители Арцаха. Зритель может почувствовать, что все эти люди ежесекундно рискуют жизнями, — говорит Юрий Швыткин. — Напомню, наша страна выступает за немедленное прекращение огня в Карабахе и за разрешение всех споров за столом переговоров. Считаю, что подобные фильмы играют огромную воспитательную роль и приближают наступление мира. Картина воспитывает сострадание, содержит призыв к людям беречь друг друга, а значит — по большому счету — способствует прекращению кровопролития».

О том, что не вошло в фильм, рассказал в интервью оператор фильма Евгений Рудаков, который во время съемок в Карабахе попал под обстрел. Жители Арцаха, ставшие героями нашего фильма, говорят всему миру: мы не сдадимся и сдаваться не собираемся. ФАН призывает сделать все возможное, чтобы остановить эту войну. Подробнее о карабахском конфликте читайте в материалах нашего издания.