«Байден — значит компромат»: Роман Носиков о лучшем президенте для Америки

У нас две новости от демократической прессы США. Первая: Владимир Путин — за Дональда Трампа. Вторая: Путин очень боится Джо Байдена.

От республиканской прессы Америки у нас тоже две новости. Первая: Путин — за Байдена. Вторая: Путин очень боится второго срока Трампа, потому что никто не поступает с Россией жестче, чем Трамп.

И с республиканской, и с демократической прессой категорически не согласна наша оппозиция. Не осведомленная об исходе американских выборов и, следовательно, не знающая, которого кандидата следует лобызать, она все же нашла выход: кто бы ни победил в США — у России и Путина все будет плохо!

Заслушаем политического эксперта Константина «фон» Эггерта:

«Марко Рубио и Элизабет Уоррен, Тед Круз и Дик Дурбин могут спорить до хрипоты о расовых проблемах или состоянии американской системы здравоохранения. Но чуть только предоставляется возможность написать текст какого-нибудь очередного акта, создающего проблемы для Кремля, как они забывают о партийных разногласиях и разрабатывают его совместно…. Путинская Россия, с ее тяжелой демографией, отсталой экономикой и коррупцией, на этом фоне не тянет на главную для Белого дома тему. Но на номер два, три или четыре — вполне».

А вот что утверждает Лилия Шевцова:

«Кремль шантажом, мелкими пакостями и гадостями посерьезнее добился того, что Запад проснулся. А проснувшись, начал смотреть на Россию с подозрением… Россия перестает быть для Запада предметом споров между сторонниками и противниками. Подозрение к России становится объединяющим Запад фактором. Примером западного единения могут быть санкции в ответ на покушение на убийство Навального… Как можно надеяться на пророссийскую политику венгерского премьера Орбана или итальянских лидеров, если 57% венгров и 53% итальянцев относятся к Путину с недоверием? А кто выиграет выборы в США и что нам ожидать? Да неважно, кто выиграет, — уже понятно, что ожидать от любого победителя».

В общем, Путин загнал себя в очередной, тысячный по счету угол.

Почему? Да потому что когда в Белом доме установится новая администрация или продолжит работу старая, она спросит: а что там делали наши российские друзья перед выборами? Кому предрекали победу? И им сразу ответят: рассказывали о тупике Путина, об угле Путина, о панике в Кремле.

И попробуй сними их после сладких для американцев слов с довольствия. Продолжат кормить как миленькие.

Хотя, конечно, некоторые огрехи в аналитике есть.

К примеру, о евролоялистах. Действительно, как можно надеяться на европейских лоялистов? Европе уже 20 лет по всем СМИ катают истерику о том, что Россия отравляет, коррумпирует, вмешивается, снова отравляет, вторгается, кибератакует, душит демократию, подогревает глобальное потепление, поддерживает диктаторов, применяет химическое оружие, опять отравляет — а целых 43% венгров и аж 47% итальянцев доверяют Путину! Это что же будет, если матюгальники выключить хоть на секунду?

Лилия Федоровна! Константин Петрович! Вы что себе позволяете? Ежеквартальная премия в кошелек не лезет?

Я, конечно, не фон, не Эггерт и даже не бог весть какая лилия. Но я тоже хочу попробовать проанализировать выборы в США и спрогнозировать их вероятный исход с точки зрения выгод для российской политики.

Конечно, России выгодно, чтобы у власти в Штатах остался Трамп.

Во-первых, к нему уже привыкли.

Во-вторых, при его правлении Демократическая партия США делает все, чтобы парализовать его внешнюю политику, разрушая политические и юридические институты собственной страны, неписаные традиции и писаные законы.

В-третьих, Трамп прекрасно справляется с разрушением авторитета Вашингтона на мировой арене.

В-четвертых, Демпартия не смирится с победой Трампа — и вполне может устроить у себя цветную революцию, которая надолго отвлечет Штаты от нас и остального мироздания.

Чем, спрашивается, плохо?

Значит ли это, что для России Байден — значительно худший вариант? Ну, как сказать…

Во-первых, Байдену потребуется время на то, чтобы расставить своих людей. Это даст нам паузу.

Во-вторых, при его правлении Республиканская партия и «красные» губернаторы сделают все, что могут, чтобы не выполнить ни одно из его решений.

В-третьих, на Байдена навесят «Китайгейт» и будут принуждать его к конфронтации с Пекином, что подтолкнет КНР в нашу сторону.

В-четвертых, республиканцы тоже могут не признать результаты выборов, и это будет означать начало гражданского противостояния, которое изрядно нас развлечет. А также отвлечет Америку от Вселенной и границ России.

В-пятых, скандал с ноутбуком сына Байдена, Хантера, только начался. И если он приведет к импичменту возможного президента, то это ударит по Штатам сильнее, чем если бы это просто привело к провалу одного из кандидатов на выборах.

А в последних, ни у кого не возникает недоумения — почему Кремль никак до сих пор не прокомментировал скандал с ноутбуком? Можно же было использовать возможности, чтобы усилить резонанс? Тем более что опасаться очередных обвинений во «вмешательстве» России уже совсем не с руки.

У меня есть гипотеза.

Я предполагаю, что ноутбук одаренного юноши из приличной американской семьи: со сценами инцеста, употребления наркотиков и перепиской с коррупционерами об откатах — это далеко не все, что есть компрометирующего на семейку Байденов. И нигде, на мой взгляд, Байдены так хорошо не наследили, как на Украине, — то есть там, где позиции российской разведки весьма сильны.

Так вот, компромат на президента США стоит намного дороже, чем компромат на кандидата в президенты.

В общем, Константин и Лилия в чем-то, конечно, правы: для России в ее «углу», границы которого нигде не кончаются, оба кандидата на пост президента рушащегося гегемона вполне пригодны.

Россия такая страна — всему найдет применение.