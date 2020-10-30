Погребинский назвал незаконными действия Зеленского на фоне скандала с КСУ

Москва, 30 октября. Киевский политолог Михаил Погребинский прокомментировал недавний политический скандал на Украине. Дело в том, что президент Владимир Зеленский собирается отправить в отставку судей Конституционного суда, хотя не имеет на это никакого права. Об этом пишет издание «Украина.ру».

Конституционный суд Украины ранее признал, что некоторые положения закона «О предотвращении коррупции» неконституционны. Однако подобные действия судей вызывали крайне решительный ход Владимира Зеленского, созвавшего заседание Совета национальной безопасности и обороны, после чего подал законопроект об увольнении всех судей.

Однако Погребинский считает, что Зеленский просто не может инициировать отставку представителей КСУ. Конституция Украины содержит перечень прав главы государства, и возможности увольнять судей там нет. Даже в том случае, если украинские депутаты проголосуют за полную «очистку» КСУ, судьи смогут продолжить работу, так как действия президента и парламента будут совершенно незаконными.

«Это какой-то истерический ход президента. То, что он предложил, точно незаконно. Это в очередной раз демонстрирует дремучий юридический уровень президента», — посмеялся над действиями Зеленского специалист.

Также Погребинский заметил, что в данном случае действия КСУ были вполне законны и оправданы. Политолог предположил, что неправомерные попытки президента уволить судей будут иметь для него серьезные последствия.

Некоторые эксперты считают, что необдуманная политика Зеленского в конечном итоге приведет к полному коллапсу Украины. Как сообщалось ранее, экс-депутат Рады назвал Зеленского «последним президентом Украины».