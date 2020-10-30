«Муж на час» обманул жительницу Саранска на десятки тысяч рублей

В Саранске «муж на час» обманул доверчивую клиентку на 40 тысяч рублей. Как пояснила пострадавшая в интервью ФАН, объявление о популярной с недавнего времени услуге она увидела на просторах интернета.

Обшить дыру в туалете и сделать из нее шкаф — задача для женских рук непосильная. Поэтому девушка твердо решила, что этим делом должен заняться настоящий профессионал. Мастера нашла на «Юле». Ну а что такого? Услуга в последнее время популярная, да и дело откладывать уже было нельзя.

Обсудив фронт работы по переписке, дошли до прайса. Если материалы предоставляет клиент, то цена вопроса — 5 тысяч рублей. И это с панелью, полками и дверью.

«Будет как в лучших домах Лондона и Парижа», — заверил «мастер».

В час икс к клиентке пришел мужчина нерусской внешности. Для «мужа на час» нашлись и другие дела, естественно, за отдельную плату. К примеру, поход в магазин он оценил в одну тысячу рублей. Не закончив работу (вернее, только начав), специалист попросил оплатить, объяснив тем, что осталось немного, и доделает все на следующий день.

«Он заломил цену в 2 раза выше той, на которую мы договаривались, и представьте себе, я отдала», — в растерянности заявила собеседница ФАН.

Однако он выключил телефон, клиентке закрыл доступ к объявлению и сменил на сайте имя. Поняв, что стала жертвой мошенников, девушка написала заявление в полицию.