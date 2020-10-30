Владимир Петров назвал фильм «Один день в Карабахе» предупреждением всем людям

Москва, 30 октября. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров высоко оценил фильм ФАН, презентованный широкой общественности 30 октября.

По мнению политика, этот сюжет внесет немалый вклад в стабилизацию обстановки в НКР и приблизит день, когда Армения и Азербайджан заключат мир.

«Мрак не должен побеждать свет. Работа команды Кристины Масенковой — пример высоких стандартов журналистики. Этот фильм — побуждение и предупреждение всем людям», — уверен Владимир Петров.

Напомним, сегодня, 30 октября, Федеральное агентство новостей представило документальную картину «Один день в Карабахе», посвященную жителям Нагорного Карабаха, ставшим заложниками войны за их землю. Главная задача, которую поставили перед собой создатели фильма — призвать всех участников к мирному урегулированию конфликта.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов ранее заявил, что документальный фильм ФАН «Один день в Карабахе» показал истинное лицо войны — в крови и слезах.