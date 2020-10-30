Гузеева устроила перепалку с женихом на шоу «Давай поженимся!»

Москва, 30 октября. Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева устроила скандал в эфире программы, вступив в перепалку с одним из участников. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

Гузеева поспорила с 37-летним женихом по имени Максим — все дело в «бытовых проститутках». Участник программы указал на то, что «Давай поженимся!» закладывает «искаженные основы семейных ценностей». Ведущая шоу не сдержалась и решила поинтересоваться, не Максим ли ей пишет едкие комментарии в Instagram и называет ее женщиной с низкой социальной ответственностью.

«Нет, вы немного путаете. Секунду. Вы себе не льстите», — публично оскорбил Гузееву Максим и посоветовал редакторам шоу «менять репертуар».

Он с возмущением поинтересовался, «почему на первое место ставятся не чувства, отношения, человеческие качества». В ответ Лариса Гузеева попросила предоставить доказательства, а жених заявил, что на его услуги «денег у программы не хватит».

Пару недель назад на шоу также произошла неприятная ситуация. Участница программы «Давай поженимся» Дарья обматерила ведущих Розу Сябитову и Ларису Гузееву.