Акционеры ЮКОСА проиграли России в Гааге

Окружной суд Гааги вынес решение об отказе в удовлетворении иска компаний Михаила Ходорковского, требовавших ареста объектов авторского права российской компании для реализации решения суда о взыскании с России денежных средств по делу ЮКОСА.

О чем спор

В суд обратились компании «Юкос Юниверсал Лимитед», «Халли Энтерпрайзес Лимитед» и «Ветеран Петролеум Лимитед». Они потребовали арестовать права на торговые марки, логотипы и формы бутылок водки Moskovskaya, Moskovskaya Kristal, Stolichnaya и «На здоровье». Эти обозначения зарегистрированы в странах Бенилюкса, находятся под защитой Всемирной конвенции об авторском праве и принадлежат российскому федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт».

Экс-акционеры ЮКОСА пытались убедить суд в том, что известные во всем мире с советских времен бакалейные бренды принадлежат российскому государству. Суд с этим не согласился. Он сослался на российские источники права: Гражданский кодекс и постановления Правительства России. Из них следует вывод о том, что права на объекты авторского права, к которым относятся торговые марки и изображения, находятся в полноправном владении компании и не относятся к собственности государства. Тот факт, что компания «Союзплодоимпорт» учреждена с участием органов госвласти, на выводы суда не повлиял.

Суд указал, что компании Ходорковского обязаны оплатить судебные издержки российской госкомпании.

Почему решение представляет интерес для российской стороны

Во-первых, появился прецедент европейского национального суда, который указывает на необходимость использования российского права при решении судьбы имущества наших компаний за рубежом.

Во-вторых, учреждение компании Правительством РФ вовсе не означает возможность обращения взыскания на активы такого юрлица.

В-третьих, нидерландский суд в описании процесса принятия решения в пользу России указывает на использование в качестве важного доказательства не документов, как это принято у нас и привычно для наших юристов, а мнения ученого эксперта в области российского права. Значит, в предстоящих судебных процессах нашим компаниям следует уделить сотрудничеству со специалистами в суде больше внимания.