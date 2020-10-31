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Как французские сумочки мадам Эрдоган вредят политике Турции

Как французские сумочки мадам Эрдоган вредят политике Турции

Первая леди Турции Эмине Эрдоган оказалась в центре скандала. На фоне призыва Реджепа Тайипа Эрдогана бойкотировать французские товары пользователи Сети вспомнили о пристрастии супруги президента к люксовым брендам родом из Парижа. Как французские сумочки мадам Эрдоган могут навредить политике Турции, разбирался ФАН.

Эмине Эрдоган угодила, что называется, в переплет, на фоне обострения отношений Анкары и Парижа. Юзеры обратили внимание, что супруга Тайипа Эрдогана неоднократно появлялась на публике с аксессуарами категории «люкс».

Как французские сумочки мадам Эрдоган вредят политике Турции

В 2019 году ее сфотографировали на трапе частного самолета с сумкой марки Hermes, стоимость которой составляет около 50 тысяч долларов.

Как французские сумочки мадам Эрдоган вредят политике Турции

Похожую сумочку прямо сейчас можно обнаружить на сайте Mightychic, где, судя по описанию, «продаются самые редкие и самые желанные сумки со всего мира». Основательница сайта, Дебра Кент, специализируется на бренде Hermes. Стоимость аксессуара, похожего на сумку госпожи Эрдоган, оценивается в 59 995 тысяч долларов.

«Сумка Kelly 20 из кожи аллигатора чрезвычайно лимитирована, и ее трудно достать», — говорится в описании к товару.

Аксессуар сделан из крокодиловой кожи и снабжен золотой застежкой.

Появлялась Эмине Эрдоган на публике и с бежевым клатчем французского модного дома Chanel. Стоимость таких аксессуаров на сайте бренда составляет тысячи долларов.

И вот, 26 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает население страны бойкотировать французские товары.

Как французские сумочки мадам Эрдоган вредят политике Турции

«Я призываю моих сограждан с этого момента никак не поддерживать французские бренды и не покупать их продукцию», — сказал он.

Теперь пользователи Сети задаются вопросом, последует ли этому совету жена турецкого лидера, питающая слабость к французскому люксу.

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева считает, что история с сумочками Эмине Эрдоган может навредить имиджу президента Турции.

«Прогнозировать здесь что-то достаточно сложно. Могу только одно сказать: если лидер призывает, он должен прежде всего сам следовать этому призыву. Понятно, что не сам Эрдоган носит эти сумочки, а его жена, но в данном конкретном случае — если мы говорим о лидере нации и политике, —  конечно, его жена должна разделять его призывы. Понятно, что она не сейчас эти товары приобрела. На мой взгляд — это моя догадка — она может не замечать, какие бренды носит, поэтому не сильно она над этим задумывалась. Теперь она, может быть, изменит свое поведение», — сказала Татьяна Николаева в комментарии Федеральному агентству новостей.

В целом же, считает эксперт, призыв Эрдогана бойкотировать французские бренды во всей этой ситуации выглядит неэтично.

«Неэтично граждан призывать к одному, а делать совершенно другое. Это заметно и на более низких уровнях <…> Имиджу, конечно, это может повредить и заставить граждан задуматься, насколько искренен их лидер. Так что можно ожидать всякого», — резюмировала Татьяна Николаева.

Леди-шопоголик

То, что жена президента Турции питает любовь к роскошным аксессуарам, известно давно. Правда, турецким СМИ говорить об этом не рекомендуется — иначе они могут столкнуться с угрозой преследования, пишет портал MENA Research and Study Center.

Именно с этой проблемой столкнулся журналист Эндер Имрек. Он предстал перед судом в июне 2020 года по обвинению в оскорблении супруги президента, так как написал статью о ее сумочке.

«Согласно обвинительному заключению, не хвалить Эмине Эрдоган равносильно ее оскорблению», — приводит слова Имрека портал News.Am.

Фотографии, сделанные во время визита президентской четы в Японию, просочились в Сеть в 2019 году. Причина недовольства юзеров та же — роскошная сумочка, пишет India.com. Фото госпожи Эрдоган заполонили социальные сети, пользователи быстро подсчитали стоимость сумки — около 50 тысяч долларов, и в социальных сетях поднялась волна негодования.

Европейские СМИ уже давно пишут о пристрастии Эмине Эрдоган к дорогим покупкам. Daily Mail прямо называет жену президента Турции шопоголиком.

«Образ жизни Эмине Эрдоган — это вихрь одной поездки по магазинам за другой, где ее особыми увлечениями являются дизайнерская одежда и дорогой антиквариат. Однажды она закрыла торговый центр в Брюсселе, чтобы отправиться за покупками», — пишет газета.

Что известно об Эмине Эрдоган

Официальной информации об Эмине Эрдоган крайне мало. У жены президента Турции есть Instagram-аккаунт, где появляются ее фото с мероприятий.

Как французские сумочки мадам Эрдоган вредят политике Турции

Согласно официальной биографии, опубликованной на сайте президентской семьи, первая леди Турции родилась 16 февраля 1955 года в Стамбуле. В семье была пятым ребенком и единственной дочерью. Она училась в вечерней школе искусств имени Мидхат-паши, однако, как пишут СМИ, так и не окончила ее.

Эмине работала в организации «Ассоциация женщин-идеалисток» — и в это же время познакомилась с будущим мужем, Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их брак был заключен 4 июля 1978 года. У четы Эрдоган четверо детей: два сына и две дочери.

Эмине Эрдоган до последних событий успела угодить в несколько крупных скандалов. В 2010 году она публично оскорбила президента Израиля. На тот момент Тайип Эрдоган занимал пост премьер-министра Турции. Во время встречи с палестинскими женщинами в Анкаре Эмине Эрдоган рассказала об инциденте на форуме в Давосе, проходившем годом ранее. По ее словам, лидер Израиля Шимон Перес не на шутку разозлил Эрдоганов своим выступлением.

«Слушала его выступление и думала — какой он лжец, кто-то должен остановить его... Я сходила с ума — он оправдывал атаку на Газу! ...Увидев вдруг, что голова турецкого премьер-министра Эрдогана трясется (от гнева) — я начала плакать. Когда меня спросили, почему плачу, я сказала: «Потому что этот человек, Перес, — лгун», — приводит слова Эмине Эрдоган армянское издание «Новое время».

Еще раз в центре внимания прессы госпожа Эрдоган оказалась в 2016 году: тогда общественность не на шутку взволновало заявление первой леди о значении гарема в жизни женщины. Во время выступления на мероприятии, посвященном Международному женскому дню, супруга президента Турции объявила гарем «прекрасной школой жизни», пишет RT.

«Когда мы знакомимся с произведениями искусства, то в большинстве из них встречаемся с женщинами, одержимыми жаждой власти и удовольствий. В то же время гаремы были школой для женщин, очагом, где они готовились к жизни, получали образование и занимались благотворительностью. Всем этим руководили матери султанов», — сказала госпожа Эрдоган.

Это заявление вызвало волну эмоций (в частности — негативных) даже в самой Турции.

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