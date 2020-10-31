Как французские сумочки мадам Эрдоган вредят политике Турции

Первая леди Турции Эмине Эрдоган оказалась в центре скандала. На фоне призыва Реджепа Тайипа Эрдогана бойкотировать французские товары пользователи Сети вспомнили о пристрастии супруги президента к люксовым брендам родом из Парижа. Как французские сумочки мадам Эрдоган могут навредить политике Турции, разбирался ФАН.

Эмине Эрдоган угодила, что называется, в переплет, на фоне обострения отношений Анкары и Парижа. Юзеры обратили внимание, что супруга Тайипа Эрдогана неоднократно появлялась на публике с аксессуарами категории «люкс».

В 2019 году ее сфотографировали на трапе частного самолета с сумкой марки Hermes, стоимость которой составляет около 50 тысяч долларов.

Похожую сумочку прямо сейчас можно обнаружить на сайте Mightychic, где, судя по описанию, «продаются самые редкие и самые желанные сумки со всего мира». Основательница сайта, Дебра Кент, специализируется на бренде Hermes. Стоимость аксессуара, похожего на сумку госпожи Эрдоган, оценивается в 59 995 тысяч долларов.

«Сумка Kelly 20 из кожи аллигатора чрезвычайно лимитирована, и ее трудно достать», — говорится в описании к товару.

Аксессуар сделан из крокодиловой кожи и снабжен золотой застежкой.

Появлялась Эмине Эрдоган на публике и с бежевым клатчем французского модного дома Chanel. Стоимость таких аксессуаров на сайте бренда составляет тысячи долларов.

И вот, 26 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает население страны бойкотировать французские товары.

«Я призываю моих сограждан с этого момента никак не поддерживать французские бренды и не покупать их продукцию», — сказал он.

Теперь пользователи Сети задаются вопросом, последует ли этому совету жена турецкого лидера, питающая слабость к французскому люксу.

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева считает, что история с сумочками Эмине Эрдоган может навредить имиджу президента Турции.

«Прогнозировать здесь что-то достаточно сложно. Могу только одно сказать: если лидер призывает, он должен прежде всего сам следовать этому призыву. Понятно, что не сам Эрдоган носит эти сумочки, а его жена, но в данном конкретном случае — если мы говорим о лидере нации и политике, — конечно, его жена должна разделять его призывы. Понятно, что она не сейчас эти товары приобрела. На мой взгляд — это моя догадка — она может не замечать, какие бренды носит, поэтому не сильно она над этим задумывалась. Теперь она, может быть, изменит свое поведение», — сказала Татьяна Николаева в комментарии Федеральному агентству новостей.

В целом же, считает эксперт, призыв Эрдогана бойкотировать французские бренды во всей этой ситуации выглядит неэтично.

«Неэтично граждан призывать к одному, а делать совершенно другое. Это заметно и на более низких уровнях <…> Имиджу, конечно, это может повредить и заставить граждан задуматься, насколько искренен их лидер. Так что можно ожидать всякого», — резюмировала Татьяна Николаева.

Леди-шопоголик

То, что жена президента Турции питает любовь к роскошным аксессуарам, известно давно. Правда, турецким СМИ говорить об этом не рекомендуется — иначе они могут столкнуться с угрозой преследования, пишет портал MENA Research and Study Center.

Именно с этой проблемой столкнулся журналист Эндер Имрек. Он предстал перед судом в июне 2020 года по обвинению в оскорблении супруги президента, так как написал статью о ее сумочке.

«Согласно обвинительному заключению, не хвалить Эмине Эрдоган равносильно ее оскорблению», — приводит слова Имрека портал News.Am.

Фотографии, сделанные во время визита президентской четы в Японию, просочились в Сеть в 2019 году. Причина недовольства юзеров та же — роскошная сумочка, пишет India.com. Фото госпожи Эрдоган заполонили социальные сети, пользователи быстро подсчитали стоимость сумки — около 50 тысяч долларов, и в социальных сетях поднялась волна негодования.

Европейские СМИ уже давно пишут о пристрастии Эмине Эрдоган к дорогим покупкам. Daily Mail прямо называет жену президента Турции шопоголиком.

«Образ жизни Эмине Эрдоган — это вихрь одной поездки по магазинам за другой, где ее особыми увлечениями являются дизайнерская одежда и дорогой антиквариат. Однажды она закрыла торговый центр в Брюсселе, чтобы отправиться за покупками», — пишет газета.

Что известно об Эмине Эрдоган

Официальной информации об Эмине Эрдоган крайне мало. У жены президента Турции есть Instagram-аккаунт, где появляются ее фото с мероприятий.

Согласно официальной биографии, опубликованной на сайте президентской семьи, первая леди Турции родилась 16 февраля 1955 года в Стамбуле. В семье была пятым ребенком и единственной дочерью. Она училась в вечерней школе искусств имени Мидхат-паши, однако, как пишут СМИ, так и не окончила ее.

Эмине работала в организации «Ассоциация женщин-идеалисток» — и в это же время познакомилась с будущим мужем, Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их брак был заключен 4 июля 1978 года. У четы Эрдоган четверо детей: два сына и две дочери.

Эмине Эрдоган до последних событий успела угодить в несколько крупных скандалов. В 2010 году она публично оскорбила президента Израиля. На тот момент Тайип Эрдоган занимал пост премьер-министра Турции. Во время встречи с палестинскими женщинами в Анкаре Эмине Эрдоган рассказала об инциденте на форуме в Давосе, проходившем годом ранее. По ее словам, лидер Израиля Шимон Перес не на шутку разозлил Эрдоганов своим выступлением.

«Слушала его выступление и думала — какой он лжец, кто-то должен остановить его... Я сходила с ума — он оправдывал атаку на Газу! ...Увидев вдруг, что голова турецкого премьер-министра Эрдогана трясется (от гнева) — я начала плакать. Когда меня спросили, почему плачу, я сказала: «Потому что этот человек, Перес, — лгун», — приводит слова Эмине Эрдоган армянское издание «Новое время».

Еще раз в центре внимания прессы госпожа Эрдоган оказалась в 2016 году: тогда общественность не на шутку взволновало заявление первой леди о значении гарема в жизни женщины. Во время выступления на мероприятии, посвященном Международному женскому дню, супруга президента Турции объявила гарем «прекрасной школой жизни», пишет RT.

«Когда мы знакомимся с произведениями искусства, то в большинстве из них встречаемся с женщинами, одержимыми жаждой власти и удовольствий. В то же время гаремы были школой для женщин, очагом, где они готовились к жизни, получали образование и занимались благотворительностью. Всем этим руководили матери султанов», — сказала госпожа Эрдоган.

Это заявление вызвало волну эмоций (в частности — негативных) даже в самой Турции.