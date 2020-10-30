Виталия Милонова поразил реализм фильма «Один день в Карабахе»

Документальный фильм ФАН «Один день в Карабахе» показал истинное лицо войны — в крови и слезах, заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. Реализм должен заставить людей, которые стоят за этой трагедией, задуматься, уверен парламентарий.

По мнению Милонова, фильм ФАН демонстрирует ужасы войны, которая начинается за столами политиков. Именно такие сюжеты заставляют людей задуматься о том, что за героическим эпосом агитации скрыты страдания мирных жителей, которым не вырваться из зоны конфликта.

«Война — не трогательные картинки в Интернете. Это — кровь, страдание, слезы и грязь. И ведь этого всего можно избежать, достаточно сесть за стол переговоров и попытаться решить все миром. И этот фильм именно об этом, это попытка заставить людей задуматься. Сильная картина и сильная работа», — резюмировал парламентарий.

Сегодня, 30 октября, ФАН официально представил документальный фильм «Один день в Карабахе». Журналисты постарались показать этот конфликт не с политической точки зрения, а с точки зрения людей, населения Арцаха.

Главными героями фильма стали жители Карабаха, в центре внимания оказались не споры политиков, а трагедии людей. Этот фильм призван заставить участников конфликта и всю заинтересованную общественность сесть за стол переговоров и прийти к миру.

Историк и писатель Армен Гаспарян, комментируя фильм ФАН, заявил, что это невероятно тяжелый материал, но его должен посмотреть каждый, и не только в России.