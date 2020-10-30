Туроператоры назвали приблизительное число российских туристов в Измире

Анкара, 30 октября. По подсчетам Ассоциации туроператоров, в пострадавшем от землетрясения турецком Измире могут находиться не более 100 самостоятельных российских туристов.

В пятницу, 30 октября, западные города Турции настигла разрушительная стихия. Землетрясение и цунами сравняли с землей минимум 20 жилых домов. Из-под завалов спасены порядка 70 человек. Четверо погибли. Поиски пропавших продолжаются.

По данным Альянса туристических агентств, в Измире нет организованных российских туристов, отправившихся на отдых по путевкам.

Землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в Эгейском море. Его толчки дошли до Греции и запада Турции. Эпицентр стихии был зафиксирован в городе Сеферлихисар.