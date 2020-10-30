Житель Ленобласти рассказал, как убил и замуровал экс-бойфренда дочери

Санкт-Петербург, 30 октября. Житель Ленобласти рассказал правоохранителям, как убил и замуровал бывшего возлюбленного своей дочери. СК показал видео с места убийства.

На опубликованных кадрах пожилой мужчина рассказывает, как произошло убийство. Также он раскрывает, как ему удалось избавиться от тела.

Ранее корреспонденты ФАН выяснили, что убитый Вадим встречался с дочерью подозреваемого Жанной около десяти лет. Влюбленные были сожителями, между ними часто происходили конфликты и драки. Отец девушки недолюбливал ее избранника. Незадолго до исчезновения Вадим и Жанна расстались, но продолжили жить вместе. Молодой человек завел очередной роман и виделся с новой пассией незадолго до гибели.