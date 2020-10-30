Фильм ФАН «Один день в Карабахе» напомнил Клинцевичу боевую молодость

Российский политик Франц Клинцевич высоко оценил документальный фильм ФАН «Один день в Карабахе». Говоря о фильме, политик, который участвовал в афганской кампании, вспомнил свою боевую молодость. Премьера картины, рассказывающей об одном дне непокоренного Арцаха, состоялась в пятницу, 30 октября.

По словам экс-сенатора Франца Клинцевича, увиденное в фильме всколыхнуло воспоминания о войне в Афганистане, в которой он участвовал.

«Тяжелее всего на войне мирным жителям, которые хотят только одного — чтобы им дали спокойно жить на своей земле, — говорит Клинцевич. — На мой взгляд, трагедия жителей Арцаха передана авторами очень ярко».

Также Клинцевич, как военный, оценил мужество защитников НКР, показанное в фильме.

«Смотрю на лица молодых ребят, на их командиров, и вспоминаю свою боевую молодость, — говорит экс-сенатор. — Защитники Карабаха — это мужественные люди, которые готовы до конца защищать свой дом, свою землю…»

По мнению Клинцевича, фильм поспособствует тому, что до многих людей, наконец, дойдет, что затяжной карабахский конфликт может быть решен только за столом переговоров.

Ранее ФАН опубликовал интервью с оператором фильма Евгением Рудаковым, который рассказал, как попал под обстрел в Карабахе, и о том, что осталось за кадром.

Подробнее об истории конфликта в Нагорном Карабахе и о происходящем там сегодня читайте в материалах ФАН.