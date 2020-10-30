Россиянам рассказали, каких изменений ждать с 1 ноября

Москва, 30 октября. Жителей России ожидает несколько нововведений с 1 ноября. Основные изменения коснутся автомобилистов и туристов.

С начала последнего осеннего месяца владельцы авто столкнутся с важными новшествами. Теперь оформление европротокола будет возможно без достижения согласия со вторым участником ДТП. В случае небольшого происшествия отправить данные можно полностью в онлайн-формате, что раньше было доступно только жителям Москвы и Петербурга, передают «Известия».

Россия также намерена возобновить в ноябре авиасообщение с рядом стран, в числе которых Сербия, Куба и Япония. Регулярные рейсы дважды в неделю начнут осуществлять по направлениям в Белград, Кайо-Коко и Санта-Клару. В Токио из Москвы самолет будет летать два раза в неделю, а из Владивостока — один раз.