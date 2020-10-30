Система маркировки лекарств затормозила на складах миллионы упаковок препаратов

Москва, 30 октября. В четверг в Госдуме состоялось заседание фракционной группы по лекарственному обеспечению с приглашением глав крупных фармацевтических компаний и представителей защиты прав потребителей и пациентов.

На нем обсуждалась пресловутая информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП), которая была введена с 1 июля 2020 года. Именно эта система, стоившая более 14 миллиардов рублей, дает постоянные сбои и виновата в том, что наши аптеки лишились всех лекарств. То, что сейчас продается, — это остатки со склада.

СМДЛП

В конце декабря прошлого года вступил в силу Федеральный закон № 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». В нем говорится о том, что с 1 июля 2020 года для все предприятий, осуществляющих торговлю и производство лекарственных препаратов, обязательна их маркировка специальным средством идентификации. Идея была хорошая — защитить российский рынок и наших потребителей от контрафакта, фальсификата и некачественных лекарств. На деле же все обернулось тотальным дефицитом жизненно необходимых препаратов.

Как работает система маркировки: каждый субъект — производитель, дистрибьютер, аптека — должны считывать QR-код каждой упаковки лекарственного препарата и сообщать его во ФГСИ СМДЛП (Федеральную государственную информационную систему мониторинга лекарственных препаратов). То есть вначале сообщает производитель, потом «считкой» занимается дистрибьютер и также отчитывается, затем аптека. Препаратов на каждом этапе — десятки, а то и сотни тысяч упаковок. Значит, предприятия тратят на маркировку дополнительное время и им приходится увеличивать штат сотрудников для этих операций. Плюс субъекты должны потратиться на покупку программы и ее установку, а это стоит от нескольких тысяч до миллиона рублей, все зависит от собственной программы предприятия.

«Многозадачность такова, когда у вас придет грузовик, в нем несколько десятков тысяч упаковок», — рассказал ФАН руководитель Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский. — И он как ядерная боеголовка размножится на десятки тысяч отчетностей. Прогнан многократно через разные таможни, сети дистрибьютеров, аптеки, госторги, уехав в конкретные центры и так далее. То есть все они должны иметь программное обеспечение одинаковое, чтобы друг друга понимать. Это нереально. А дальше пойдут иски к этой системе, потому что она не работает. Производители говорят — мы вообще не понимаем за что мы деньги платим? За то, чтобы нас штрафами наказывали? Мы поставили в зависимость от этой системы вообще поставку лекарств. Производители теряют время и деньги. День, два, три — это же логистика. Лекарства есть, а продавать их нельзя. Они в аптеку не могут их завести, потому что между производителем, дистрибьютером и аптекой не работает система учета».

Производители лекарств

Маркировка лекарств занимает большое количество времени даже при нормально работающей системе. А наша, разработанная за 14 миллиардов рублей, постоянно дает сбои — она не справляется с нагрузкой и виснет, а то вообще не дает ответы на введенные препараты. В сентябре простой системы длился два дня.

АО «ГЕДЕОН РИХТЕР – РУС» просто развернул свои грузовики с препаратами, так как не смог просто промаркировать препараты в системе, давшей сбой. Миллионы упаковок зависли на складе, на таможне. Лекарства есть, но ими нельзя торговать, так как они не промаркированы. Первыми тревогу забили именно производители. Сейчас в состояния шока уже и дистрибьютеры, и аптеки.

«Минпромторг заявил, что с пятницы на субботу переходит на уведомительный порядок маркировки, но это породило новые вопросы», — говорит Саверский, присутствовавший вчера на заседании фракции Государственной Думы. — Уведомление должен кто-то принять, его обработать, сообщить о том, что оно прошло».



Как удалось узнать ФАН в Государственной Думе уже всерьез рассуждают о заморозке работы системы до ее полной доработки. Ведь среди лекарств, застрявших на складах, оказались и те, которым лечат коронавирус. А эксперименты в разгар пандемии могут обернуться трагедией.

«Поступило предложение на три месяца все это заморозить от депутата Петрова (Александр Петров, член комитета по охране здоровья. — Прим. ФАН), — продолжает собеседник. — И заниматься соответственно поэтапно усовершенствованием системы. Шпигель (Борис Шпигель — глава компании «Биотэк» — Прим. ФАН) в ответ сказал: «Какие три месяца? Это смешно. Все равно ничего не сделают. Во время пандемии эксперименты ставить нельзя. Надо примерно год брать». Я, честно говоря, вообще сомневаюсь в необходимости этой системы с самого начала. Почему лекарственное обеспечение в таком ужасном виде, в котором оно у нас есть, поставлено под угрозу из-за какой-то маркировки? Я считаю, что эти эксперименты вообще не могут продолжаться. Пока не будет доказано обратное, система не нужна».

Разработчик

Разработчиком системы является «Центр развития перспективных технологий» Алишера Усманова, который занимается системами маркировки и прослеживания товаров в России. Он создал уже ряд таких систем — для изделий из меха, алкогольной продукции, табачной. Они успешно внедрены и с самого начала не возникло проблем с мониторингом. А вот эксперимент с ювелирными украшениями пока не прошел. Как выяснилось, с лекарствами тоже. Возможно, по той причине, что лекарственные препараты и так проходят длинную цепочку от производителя до покупателя. Ведь тот же дистрибьютер обязан еще и каждую партию проверять лабораторно, чтобы исключить попадание некачественного товара. По мнению сотрудников ЦРПТ в сбоях вина не программа, а пользователи пока к ней не все готовы.

«Центр развития перспективных технологий совместно с регуляторами реализует комплекс мер, направленных на повышение качества взаимодействия участников рынка с системой маркировки лекарства и бесперебойное движение препаратов, — написано в пресс-релизе ЦРПТ. — Меры предпринимаются с учетом повышенного спроса на лекарства, отдельных технических инцидентов на инфраструктуре оператора и не полной готовности ряда дистрибуторов и аптек к работе с маркированными препаратами».

Напомним, с июля 2020 года в России наблюдается дефицит большинства жизненно необходимых препаратов. Люди не могут купить их в аптеках. А сами аптеки получить у дистрибьютеров. Дефицит связан не столько с пандемией, а сколько с введением новой системы маркировки. Сейчас вопрос о том, как упростить систему и наконец вывезти препараты со складов и таможни решают на самом высоком уровне.