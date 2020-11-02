Астролог рассказала, как привлечь успех в начале ноября

В начале ноября следует выбирать подходящие дни для ваших замыслов, а дни с негативным влиянием стоит использовать для расслабления. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Яна Ваганова.

2 ноября, понедельник

Это будет благоприятный день, способствующий ощущению свободы и раскрепощения. Подходит для предпринимательской активности, торговли и начала лечебных процедур. Удача придет от похода в баню, масляного массажа и ограничений в еде.

3 ноября, вторник

День готов принести много положительных эмоций тем, кто хочет себя проявить на публике. Подходит для начинаний, особенно если они связаны с темой красоты, эстетики и искусства. Сегодня удача приходит от детей и любви.

4 ноября, среда

День познания и творчества, будет желание и возможность узнавать новое, а главное — информация будет усваиваться и в дальнейшем принесет пользу. Сегодня благоприятно общение с друзьями. А вот новые проекты и реализацию планов лучше отложить на другой день.

5 ноября, четверг

Будьте аккуратны с деньгами и не поддавайтесь на участие в различных аферах, в дальнейшем надо будет прикладывать титанические усилия, чтобы исправить ситуацию. Поездки и путешествия лучше отложить. День подходит для хирургических операций.

6 ноября, пятница

Благоприятный день, сулящий успех в быстротечных делах, начиная с поездок и заканчивая маникюром. Удача придет от доведения дел до своего логического результата. Это созвездие связано с хождением по кругу, а значит, наступить на те же грабли в этот день можно с большой вероятностью.

7 ноября, суббота

Благоприятный день, чтобы оказать поддержку близким и нуждающимся, любые поездки и начинания несут процветание. Удача от баланса между рабочими процессами и встречей с близкими и друзьями. Разумный подход во всем поможет быть вам в гармонии с собой.

8 ноября, воскресенье

Созвездие вызывает страхи и фобии, а также вызывает отравления. Следите за питанием, особенно контролируйте напитки, откажитесь от интоксикаций. Вас в этот день легко обвести вокруг пальца, поэтому чем спокойнее день вы проведете, тем лучше для вас самих.