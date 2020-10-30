Жена Андрея Чуева раскрыла подробности рождения сына

Москва, 30 октября. Супруга бывшего участника «Дома-2» Андрея Чуева Виктория поделилась с поклонниками подробностями родов первенца.

Мальчик, которого назвали Александр, появился на свет 26 октября около 12 часов дня. Виктория призналась, что находится в полном восторге после рождения малыша.

«Этот день был незабываем, волшебным, невероятным», — написала супруга Чуева в Instagram.

Виктория рассказала, что ее первенец появился на свет естественным путем. Обезболиванием женщина решила не пользоваться. Роды длились восемь часов, и за это время у жены экс-участника «Дома-2» появился лишь маленький разрыв, который зашили с местной анестезией.

Жена Чуева опубликовала несколько фото и видео из роддома. Андрей Чуев был рядом с супругой во время появления сына. Виктории разрешили самостоятельно перерезать пуповину. Женщина рассказала, что все прошло в довольно непринужденной обстановке, и поблагодарила медицинский персонал.

Для Виктории сын стал первым ребенком, а вот у Чуева уже есть старшая дочь Елизавета. Супруги столкнулись с проблемами в процессе зачатия и приложили много усилий, чтобы Виктории удалось забеременеть. Чуев и его жена ходили к врачам, а также посещали святые места.