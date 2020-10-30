Во Франции сгоревшую подлодку Perle решили спасать «ампутацией»

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли озвучила план восстановления сгоревшей летом в Тулоне французской атомной подводной лодки Perle («Жемчужина»). Однако сомнения в реальности возвращения субмарины в строй продолжают сохраняться.

В причинах этого разобрался обозреватель ФАН.

Самая маленькая АПЛ

Французская многоцелевая атомная подводная лодка Perle (S 606) являлась шестой в серии типа Rubis. Главной отличительной чертой этих сконструированных еще в первой половине 1970-х субмарин можно считать их размеры. Со своим подводным водоизмещением 2607 тонн Rubis и ее «систершипы» были самыми маленькими состоящими на вооружении АПЛ в мире. Для сравнения: подводное водоизмещение самой первой в советском флоте АПЛ проекта 627, вступившей в строй в 1958 году, составляло 4750 тонн.

Французы заложили Perle (S 606) 27 марта 1987 года, а ввели в строй 7 июля 1993-го. Исходно предполагалось, что АПЛ типа Rubis будет построено восемь, но из-за проблем с финансированием их построили только шесть. Так что «Жемчужина» оказалась последней вошедшей в состав ВМС Франции субмариной своего проекта. По инерции хочется дописать: «…и самой современной», — но нет, этого о Perle сказать нельзя.

Нехватка денег на постройку еще двух АПЛ в немалой степени была вызвана большими тратами французов на доработку уже построенной шестерки многоцелевых атомных подлодок. Дело в том, что эта полудюжина, вопреки изначальным расчетам, оказалась очень шумной и несколько «глуховатой». Впрочем, и после модернизации многоцелевые АПЛ типа Rubis проигрывали по своим ТТХ как американским, так и советским/российским аналогам, но французам выбирать не приходилось.

Только в начале XXI века Париж изыскал средства для начала проектирования многоцелевых АПЛ нового поколения, и лишь в конце апреля текущего года головная субмарина нового проекта Suffren смогла совершить свой первый выход в море.

К этому моменту из французских многоцелевых АПЛ предыдущего поколения в строю остались лишь четыре субмарины. А точнее, всего три, так как «Жемчужина» еще 13 января 2020 года отправилась в сухой док Тулона на капремонт.

14 часов пожара

Согласно информации французской стороны, из АПЛ был выгружен боекомплект, аккумуляторные батареи, ядерное топливо, а также демонтированы торпедные аппараты, элементы боевой информационно-управляющей системы и гидроакустического комплекса. В таком полуразобранном состоянии Perle и встретила 12 июня, когда в 10:35 по местному времени в носовом отсеке АПЛ произошло возгорание.

Согласно материалам последующего расследования, источником огня стало короткое замыкание в системе освещения, которую использовали ремонтники. Пламя, подпитываемое горючей изоляцией электрокабелей, начало быстро распространяться по отсекам «Жемчужины» из носовой части субмарины в сторону кормы.

Из-за демонтажа многих судовых систем и протянутых через проемы межотсечных люков временных коммуникаций экипаж лодки не смог ни использовать штатную лодочную систему пожаротушения, ни заблокировать очаг возгорания, задраив люк первого отсека. Огонь из первого отсека АПЛ прорвался в центральный пост и двинулся через жилые помещения дальше.

В сложившихся обстоятельствах было принято решение заполнить пожарной пеной кормовые помещения подлодки, то есть реакторный и турбогенераторный отсеки, а также отсек гребного электродвигателя. Это помогло остановить дальнейшее распространение пожара по кораблю, но носовая часть субмарины выгорела полностью — вплоть до деформации корпусных конструкций.

Окончательно с огнем на «Жемчужине» удалось справиться лишь 13 июня в 00:50, то есть спустя более 14 часов непрерывной борьбы с пожаром.

После описанного инцидента ВМС Франции и лично министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли оказались, мягко говоря, в непростом положении. Во-первых, буквально на ровном месте потерять пусть и старенькую, но самую настоящую атомную подводную лодку — это само по себе было крайне нелепо.

Во-вторых, ввод в строй головной многоцелевой АПЛ нового поколения Suffren, да и прочих подлодок типа Barracuda, безбожно затягивался. Выяснилось, что к концу 2027 года будут введены в строй только четыре из шести «Барракуд». При таких обстоятельствах получалось, что охранять в океане четверку французских атомных подводных ракетоносцев типа Triomphant во время несения ими боевого дежурства до 2021 года сможет лишь оставшаяся тройка «винтажных» многоцелевых АПЛ типа Rubis. Из них сама головная Rubis (S 601) в строю числилась чисто формально: ее всерьез собирались списывать еще в 2017-м.

В следующем году к этим трем «старушкам», если французам очень повезет, сможет присоединиться Suffren — но этого все равно крайне мало! В общем, отсутствие в составе ВМС Франции Perle становилось даже не критическим, а прямо таки катастрофическим.

При любых других обстоятельствах выгоревшую минимум на треть, если не на половину «Жемчужину» французы с чистой совестью списали бы. Но сейчас это оказалось невозможным как из-за необходимости «устранения пятен» с флотского мундира, так и исходя из требований обеспечения минимальной достаточности охраны находившихся на боевом дежурстве французских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами на борту.

Получалось, что Perle следовало вернуть в строй во что бы то ни стало! Буквально — любой ценой.

«Отремонтируем Perle!»

Теоретически пусть и залитые пожарной пеной по самый подволок, но избежавшие огня кормовые отсеки, а также большое количество демонтированного с субмарины еще до пожара оборудования должны были заметно облегчить процесс «воскрешения погорелицы». Практически же было непонятно, что делать с полностью непригодной к восстановлению носовой частью подводной лодки. Строить ее заново было бы не просто сверхдорого, но и крайне долго.

После соответствующих расчетов эксперты ВМС, а также специалисты привлеченного к работам по «воскрешению» подлодки судостроительного объединения Naval Group предложили неожиданный вариант решения проблемы. В чем он заключался, раскрыла в начале 20-х чисел октября уже знакомая нам Флоранс Парли.

«Я могу сказать вам, что мы можем отремонтировать Perle и что мы отремонтируем Perle», — озвучила главное министр Вооруженных сил Франции.

Далее последовали подробности, как все это предполагается осуществить.

В военно-морской базе Шербур на севере Франции с июля 2019 года находится выведенная в отстой однотипная «Жемчужине» АПЛ Saphir (S 602). Возвращению в строй эта субмарина уже не подлежит. Однако в результате освидетельствования корпуса Saphir выяснилось, что носовая часть старой подлодки находится во вполне удовлетворительном состоянии. Это и стало отправной точкой для создания проекта восстановления Perle.

Согласно ему, «погорелица» должна быть в январе 2021 года доставлена судном-транспортером из Тулона в Шербур. Там 300 рабочих Naval Group за 6 месяцев «ампутируют» носовую часть у Saphir, после чего «приживят» ее на место выгоревшей носовой части Perle. Далее на «Жемчужине» продолжится прерванный пожаром капитальный ремонт, что якобы позволит вернуть АПЛ в строй в начале 2023 года.

Как сообщают французские СМИ, «воскрешение» Perle обойдется примерно в 120 миллионов евро, из которых 70 миллионов должно будет где-то (где?) изыскать министерство обороны Франции, а еще 50 миллионов будут покрыты страховыми выплатами.

Сомнения сохраняются

Конец истории Perle? Нет, конечно.

Маленькое историческое отступление. В 1917 году в состав Royal Navy вступил эсминец Zubian, в буквальном смысле слова собранный из кормовой части эсминца Zulu и носовой части эсминца Nubian. А в первой половине 1943 года на Черном море за счет «ампутации» кормы у недостроенного крейсера «Фрунзе» удалось вернуть в строй крейсер «Молотов», утративший 20 метров собственной кормовой оконечности из-за попадания вражеской торпеды.

Как видим, способ оперативной «реанимации» кораблей методом замены утраченных оконечностей за счет заимствования их у других вымпелов не нов. Вот только… он никогда не применялся в отношении атомных подводных лодок, да еще и имеющих весьма почтенный возраст.

Несмотря на бравурный спич Флоранс Парли, у многих судостроителей и военно-морских аналитиков сохраняются сомнения в том, что «пересадка» носовой части Saphir (лодка была спущена на воду еще в 1981 году) позволит «Жемчужине» вернуть статус реально, а не мнимо (привет Rubis!) боеспособного корабля.

Плюс к этому во французском военном ведомстве до сих пор продолжаются кулуарные споры о самой целесообразности восстановления Perle. Честь мундира и защита подводных ракетоносцев — это, конечно, хорошо. Но «Жемчужина» и до пожара не блистала своими ТТХ, да и 120 миллионов евро на дороге не валяются!..

Опять же, подписанный президентом Франции Эммануэлем Макроном «Закон об оборонном бюджете на 2019–2025 годы» априори не предусматривает трат на восстановление «Жемчужины». То есть остается непонятным, из какого «кармана» Флоранс Парли намерена извлечь те самые 70 млн евро.

Наконец, не правильнее ли будет эти миллионы направить на ускорение строительства современных АПЛ типа Barracuda, чем тратить их на восстановление несовременной, шумной и «глухой» Perle?..

Словом, до окончательной точки в истории французской «Жемчужины» еще далеко. Как говорится, ждем новых поворотов сюжета.