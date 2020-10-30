Украинские военные обстреляли за неделю 12 населенных пунктов ДНР

Донецк, 30 октября. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 раз за минувшую неделю открывали огонь по территории Донбасса. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, передает «Донецкое агентство новостей».

Басурин уточнил, что украинские военные вели огонь по районам 12 населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).

«За прошедшую неделю боевики вооруженных формирований Украины 12 раз нарушили условия дополнительных мер по перемирию», — подчеркнул он.

Как добавил Басурин, украинские военные обстреляли территорию, в том числе сел Дзержинское, Набережное, Григоровка, Коминтерново и Ленинское, а также поселков Доломитное и Железная Балка.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о независимости и создании ДНР и ЛНР, напоминает «Царьград». Киев ввел на территорию Донбасса свои войска, для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но официальный Киев не выполняет пункты договоренностей.