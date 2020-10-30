Лоукостеры «Уральских авиалиний» не будут летать из Подмосковья

Москва, 30 октября. Компания-перевозчик «Уральские авиалинии» прекратит перевозку пассажиров по лоукост-тарифам из аэропорта Жуковский в Московской области.

Программа приостановлена на неопределенный срок в направлении регионов. На сегодняшний день фактически дешевые билеты на авиарейсы продает только авиакомпания «Победа» группы «Аэрофлот».

24 сентября «Уральские авиалинии» сообщили в своем Telegram-канале о старте продаж билетов по стоимости от 499 рублей. Перевозчик предлагал пассажирам бюджетные перелеты в восемь городов России — Архангельск, Волгоград, Воронеж, Казань, Нижневартовск, Пермь, Санкт-Петербург и Сочи. Спустя месяц после начала продаж билетов на лоукостеры авиакомпания отменила рейсы.