Новая Зеландия выбрала эвтаназию и отказалась от легализации каннабиса

В Новой Зеландии прошел референдум по нескольким вопросам, в ходе которого граждане страны проголосовали за эвтаназию и выступили против легализации каннабиса.

Легализация эвтаназии

По информации СМИ, 65% новозеландцев проголосовали за легализацию эвтаназии для лиц с неизлечимыми болезнями. Соответствующий закон, который дает неизлечимо больным людям возможность пройти процедуру эвтаназии, вступит в силу через 12 месяцев после оглашения окончательных результатов референдума.

Новая Зеландия стала первой страной, которая поставила на голосование вопрос о возможности законно уйти из жизни, а также будет седьмым государством, которое официально легализовала эту процедуру.

Закон о добровольной эвтаназии был принят еще в ноябре 2019 года. Однако было решено, что заработает он лишь после результатов общенационального референдума.

Согласно новому законодательству, любой человек, желающий пройти процедуру эвтаназии, должен быть гражданином Новой Зеландии или постоянным жителем страны старше 18 лет с неизлечимой болезнью, которая может оборвать его жизнь в течение шести месяцев. Кроме того, они должны пройти психологический тест и доказать, что находятся в здравом уме. Пациенты не смогут получить доступ к эвтаназии по причине несовершеннолетия, инвалидности или психического заболевания.

Отказ от каннабиса

Помимо эвтаназии, граждане Новой Зеландии голосовали и за легализацию каннабиса. Предварительное голосование показало, что 1 114 485 человек проголосовали за легализацию, а 1 281 818 — против. Правда, уточняется, что предстоит подсчитать еще почти 500 тысяч голосов, что может в итоге изменить ситуацию.

В течение последних двух лет национальные опросы показывали разные результаты: то большинство опрошенных поддерживало легализацию, то наоборот. В некоторые моменты поддержка легализации достигала 60% или опускалась ниже 39%. В начале августа опрос и вовсе показал, что 49,5% — за легализацию, а остальные 49,5% — против.

В конце сентября результат был «на острие ножа», как его назвал депутат от Партии зеленых и пресс-секретарь реформы законодательства о наркотиках Хлое Сварбрик.