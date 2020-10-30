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Новая Зеландия выбрала эвтаназию и отказалась от легализации каннабиса

Новая Зеландия выбрала эвтаназию и отказалась от легализации каннабиса

В Новой Зеландии прошел референдум по нескольким вопросам, в ходе которого граждане страны проголосовали за эвтаназию и выступили против легализации каннабиса.

Легализация эвтаназии

По информации СМИ, 65% новозеландцев проголосовали за легализацию эвтаназии для лиц с неизлечимыми болезнями. Соответствующий закон, который дает неизлечимо больным людям возможность пройти процедуру эвтаназии, вступит в силу через 12 месяцев после оглашения окончательных результатов референдума.

Новая Зеландия стала первой страной, которая поставила на голосование вопрос о возможности законно уйти из жизни, а также будет седьмым государством, которое официально легализовала эту процедуру.

Закон о добровольной эвтаназии был принят еще в ноябре 2019 года. Однако было решено, что заработает он лишь после результатов общенационального референдума.

Новая Зеландия выбрала эвтаназию и отказалась от легализации каннабиса

Согласно новому законодательству, любой человек, желающий пройти процедуру эвтаназии, должен быть гражданином Новой Зеландии или постоянным жителем страны старше 18 лет с неизлечимой болезнью, которая может оборвать его жизнь в течение шести месяцев. Кроме того, они должны пройти психологический тест и доказать, что находятся в здравом уме. Пациенты не смогут получить доступ к эвтаназии по причине несовершеннолетия, инвалидности или психического заболевания.

Отказ от каннабиса

Помимо эвтаназии, граждане Новой Зеландии голосовали и за легализацию каннабиса. Предварительное голосование показало, что 1 114 485 человек проголосовали за легализацию, а 1 281 818 — против. Правда, уточняется, что предстоит подсчитать еще почти 500 тысяч голосов, что может в итоге изменить ситуацию.

В течение последних двух лет национальные опросы показывали разные результаты: то большинство опрошенных поддерживало легализацию, то наоборот. В некоторые моменты поддержка легализации достигала 60% или опускалась ниже 39%. В начале августа опрос и вовсе показал, что 49,5% — за легализацию, а остальные 49,5% — против.

В конце сентября результат был «на острие ножа», как его назвал депутат от Партии зеленых и пресс-секретарь реформы законодательства о наркотиках Хлое Сварбрик.

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