Гаспарян: Фильм «Один день в Карабахе» должны увидеть на Западе

Документальный фильм ФАН «Один день в Карабахе» — невероятно тяжелый материал, но его должен посмотреть каждый, и не только в России, считает историк и писатель Армен Гаспарян. Сложно осознать, что в 21-ом веке люди могут вести войну на уничтожение, положить конец войне поможет человеческая дипломатия, уверен он.

Федеральное агентство новостей представило фильм «Один день в Карабахе». Наши корреспонденты постарались показать этот конфликт не с политической точки зрения, а с точки зрения людей, населения Арцаха. Это история его жителей, которые лишились мирной жизни и вынуждены прятаться в подвалах от смерти.

«Учитывая то, что происходит на территории Нагорного Карабаха уже второй месяц, любой не то что фильм, но материал о людях чрезвычайно важен. Это и есть человеческая дипломатия. Это трагедия, с которой эти люди живут более 30 лет. Все познается в сравнении: война в Донбассе идет дольше, чем Великая Отечественная война, а война в Карабахе длится в пять раз больше, чем война в Донбассе. Только вдумайтесь в эти цифры!» — отметил Гаспарян.

Писатель считает, что фильм «Один день в Карабахе» должно увидеть как можно больше людей, особенно не в России. Фильм должны посмотреть и в западных странах, где война кажется ужасом минувших лет.

«То, что журналисты ФАН это сняли, то, что они показали человечность, показали трагедию людей, и людей несломленных, это, мне кажется, чрезвычайно важно и стоит дорогого. Конечно, хотелось бы чтобы этот фильм посмотрело как можно больше людей, причем не в России. В России многие имеют представление о том, что там творится. Но чтобы его посмотрели на Западе, особенно люди из стран, которые являются участниками Минской контактной группы ОБСЕ, чтобы они поняли, что там идет война на уничтожение», — добавил эксперт.

Важно осознать, что в 21-ом веке, как бы невероятно это ни звучало, идет война на уничтожение, подчеркнул Гаспарян.

«В 21-ом веке это невероятно звучит — «война на уничтожение»! Все вспоминают Великую Отечественную войну, но только представьте, что в 2020 году происходит ровно все то же самое. И фильм показывает людей, которые с этим живут. Это очень тяжелое зрелище, но фильм, конечно, нужно посмотреть обязательно», — подытожил историк.

ФАН ежедневно публикует подробности конфликта в Нагорном Карабахе и рассказывает о военной обстановке в регионе.