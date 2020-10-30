СК РФ возбудил дело после смерти пациентов с COVID-19 в больнице Ростова

Москва, 30 октября. СК возбудил дело после смерти пациентов с COVID-19 в больнице Ростова, об этом ФАН сообщил источник.

По данным источника ФАН, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранители проводят обыски у бывшего начальника управления здравоохранения региона Надежды Левицкой. СК официально подтвердил возбуждение уголовного дела.

21 октября Росздравнадзор инициировал проверку после смерти 13 пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, причиной смерти которых, по данным СМИ, стала нехватка кислорода. Инцидент произошел в госпитале, действующем на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что правительство рассчитывает на оперативное расследование со стороны властей региона обстоятельств смерти людей.