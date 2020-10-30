Грузия не пустила украинских наблюдателей на выборы

Тбилиси, 30 октября. Выборы в Грузии могут спровоцировать международный скандал. Власти отметили разрешение на прилет украинским депутатам, которые должны были стать наблюдателями.

Глава украинской делегации ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила о запрете наблюдателям от Украины присутствовать на выборах. Несколько десятков депутатов от трех партий должны были прибыть в Тбилиси, но власти Грузии запретили принимать делегацию.

"31 октября состоятся очередные выборы в парламент Грузии. Около 30 народных депутатов Украины из трех фракций запланировали визит в страну, чтобы быть наблюдателями в ходе голосования. Однако сегодня ночью грузинская власть отменила разрешение на прием самолета из Украины",— написала Ясько в Facebook.

Наблюдателей от Украины пригласила ведущая грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение". Недопуск украинских депутатов в качестве наблюдателей на выборы Ясько назвала поводом для беспокойства и напомнила, что наблюдатели обеспечивают прозрачность выборов.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Заявку на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока.