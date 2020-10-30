Эксперты объяснили, почему спор Трампа с Байденом — это пародия на выборы

Эксперты объяснили, почему спор Дональда Трампа с Джо Байденом за Белый дом — это пародия на выборы. «Выборы президента в США: фальсификации и нарушение прав граждан или демократия и свобода слова?» — эта тема обсуждалась в пятницу, 30 октября, в рамках круглого стола в Общественной палате РФ. В ходе обсуждения эксперты пришли к неутешительному выводу: выборы президента США — не соответствуют принципам права и демократии. Нет в США и свободы слова, считают участники круглого стола.

Напомним, выборы президента США состоятся уже в ближайший вторник, 3 ноября. Основные кандидаты, которые поборются за право занять Белый дом на ближайшие четыре года, — действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и его соперник от Демократической партии Джо Байден.

Исход поединка неясен — Байден по опросам лидирует, но поддержка Трампа растет, и все может решиться в последний момент. При этом огромное количество американцев уже проголосовали по почте досрочно, и как будут учитываться эти голоса, не совсем ясно.

Пародия на выборы

У тех, кто следит за американскими выборами, нет ни малейших сомнений: выборы в США — это пародия на демократию, отметил в комментарии ФАН замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. Так что у Вашингтона нет ни малейших оснований учить мир демократии, говорит он.

«О свободе слова в США не стоит вообще говорить, особенно, когда мы видим, как в последние дни империя Марка Цукерберга — Facebook и Twitter — блокирует любую возможность публиковать какие-либо материалы, компрометирующие Байдена и его семью, — говорит Малькевич. — Не зря под эту задачу Цукерберг, как он сам недавно признался, нанял 35 тысяч модераторов».

Так что со свободой слова все ясно, не лучше дело обстоит и с демократией, отмечает собеседник ФАН.

«Америка уже распадается на самостийные штаты. У какой партии в штате власть, та и музыку заказывает», — говорит глава ФЗНЦ.

В зависимости от политических предпочтений руководства штата массовые фальсификации и вбросы делаются в пользу одного их кандидатов, отмечает он.

«Нет ни наблюдателей, ни контроля. Права граждан США нарушаются просто в промышленных масштабах. Это просто пародия на выборы», — говорит Малькевич.

По мнению главы ФЗНЦ, о неприглядной стороне американской «демократии» нужно обязательно рассказывать, чтобы об этом узнало как можно больше людей.

«Пусть все знают, что на самом деле происходит в стране, которая позволяет себе учить нас демократии», — отмечает Александр Малькевич.

Тотальное недоверие

Запутанная система американских выборов далека от демократии, приверженностью принципам которой так кичатся Соединенные Штаты, подтверждает член Общественной палаты РФ Мария Бутина, автор книги «Американский дневник», в которой она рассказала историю своего тюремного заключения в США.

«Не секрет, что больше половины американцев не доверяет своим собственным выборам, и это не какая-то российская пропаганда, а данные крупных американских социологических агентств», — говорит она.

По словам Бутиной, выборы президента США — изначально нелегитимны: из-за системы выборщиков они не являются ни демократичными, ни равными, ни всеобщими. Например, кандидат, не относящийся к двум крупнейшим партиям, там вообще не рассматривается всерьез.

«Кроме того, посмотрите на колоссальное количество нарушений, в том числе в связи с массовым голосованием по почте, при котором вообще неизвестно, что происходит с бюллетенями», — говорит член ОП РФ.

Мария также отметила, что на президентских выборах в США фактически вообще нет наблюдателей. От ОБСЕ их всего 30 человек, а многие штаты просто не пускают к себе наблюдателей.

«Таким образом, сами нарушения носят системный характер, а их обилие подтверждает нелегитимность всей выборной системы США», — говорит Мария Бутина.

Архаика против демократии

Похожей точки зрения придерживается замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Владимир Шаповалов. По словам политолога, президентские выборы в США давно не соответствуют принципам демократии в первую очередь из-за того, что американская выборная система безнадежно устарела.

«Эти выборы не просто архаичные: вся процедура настолько далека от демократии и представительства, что нарушены вообще все принципы, — говорит эксперт. — Диспропорции, связанные с отжившей системой выборщиков, привели к тому, что дважды за последние 20 лет президентом стал человек, у которого не было большинства голосов американцев. Так что в этой системе изначально нет ничего демократического».

Эксперт напомнил, что огромное число американцев просто лишены избирательных прав.

«Это касается жителей заморских территорий США, по сути колоний, это касается огромного количества бывших заключенных, которые из-за особенностей американской избирательной системы лишены права голоса», — говорит он.

Кроме того, по словам Шаповалова, при отсутствии наблюдателей в принципе никак не защищены голоса тех, кто отправил бюллетень по почте.

«Голосование по почте — это вообще что-то допотопное», — говорит он.

Все эти перекосы американской избирательной системы могут сыграть с Соединенными Штатами злую шутку, говорит политолог.

«Эти проблемы уже на следующий день после выборов — 4 ноября — способны взорвать страну, поскольку оба кандидата намекали, что не признают поражение. Напомню об огромном количестве оружия на руках населения США, о массовых акциях протестов…Страшно представить, что будет, если там начнутся гражданские волнения», — говорит Владимир Шаповалов.

Особое мнение

Политолог и публицист Сергей Марков видит ситуацию не так однозначно.

«Там странное сочетание, — говорит он. — Без сомнения, США — это старейшая демократия, каковой она во многом и остается. Но с другой стороны там наблюдается то, что называют инерция институтов, которые еще работают, но уже морально устарели, как например система выборщиков».

При этом, если раньше противостояние между Республиканской и Демократической партиями было не так выражено, то теперь конфронтация достала апогея.

«Но это на самом деле не противостояние между партиями, по сути мы наблюдаем в США жесточайшее противостояние между народом и элитой. Народ хочет сменить элиту, и Трамп в данном случае — это рычаг. А Байден, точнее то «глубинное государство», которое за ним стоит, хочет подавить бунт народа против элит. Байден в данном случае просто марионетка. Это противостояние не между Байденом и Трампом, а между элитами и народом, и это очень серьезно и огромная проблема для всех», — подчеркнул Сергей Марков.

Президентские выборы в США 2020 года пройдут 3 ноября. На них может быть избран 46-й президент США, если победа будет присуждена Джо Байдену. Но многие эксперты придерживаются мнения, что 45-й президент США Дональд Трамп сохранит свой пост.