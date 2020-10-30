Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории «Поля чудес»

Москва, 30 октября. Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории программы. Об этом он рассказал в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

По словам Якубовича, один из участников шоу привез портсигар, пробитый пулей. Это произошло в 1996 или 1997 году, указал ведущий шоу «Поле чудес».

«Ветеран подарил нам портсигар, пробитый пулей», — добавил Якубович, пояснив, что карманный футляр для сигарет лежал у сердца его владельца.

Леонид Якубович откровенно признался, что не смог принять эту вещь и вернул ее.

«Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который только был», — добавил Якубович.

Он пояснил, что учет подарков не ведется, после программы их выставляют на барабан, к которому подходят гости.

Леонид Якубович в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей не смог объяснить секрет успеха программы «Поле чудес».

«Не могу ответить, это нужно спрашивать у зрителей», — сказал Якубович в ответ на соответствующий вопрос.

Он также не исключил, что формат капитал-шоу в будущем может измениться. РИА 56 ранее рассказало об оренбуржце, который восемь лет ждал приглашения на шоу «Поле чудес».