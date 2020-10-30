«Похудевшая» Брежнева удивила фанатов необычным фото в образе Сары Коннор

Москва, 30 октября. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева порадовала поклонников новым необычным снимком.

Певица выложила в соцсети два кадра. На первом снимке, который является приближенным кусочком полного фото, Брежнева сидит на желтой скамейке в бейсболке и очках. При виде второго кадра становится понятно, что на самом деле певица разместилась на огромной скамейке, на которой она сама кажется совсем крошечной.

«Большое видится на расстоянии», — написала исполнительница.

Поклонников звезды удивило неординарное фото. В комментариях некоторые пошутили по поводу размеров Брежневой.

«Вера похудела до крохотных размеров»; «Ну совсем исхудала, меньше стула уже», — написали поклонники певицы.

Из-за спортивного образа экс-солистки «ВИА Гры» некоторые сравнили ее с главной героиней фильма «Терминатор».

«Вы здесь похожи на Сару Коннор из фильма «Терминатор-2»; «Точно! Веселая Сара Коннор!» — отметили в комментариях.

Вера Брежнева появляется на своей странице в Instagram абсолютно в разных образах. Например, недавно она порадовала фанатов соблазнительными танцами.