Художник Вася Ложкин в разговоре с ФАН предположил, что англо-саксонская атрибутика вполне может срастись с российской и быть эстетически востребованной у российской публики.



«Этот праздник навязывают изо всех щелей, через детей. Через учителей английского языка всем детям, которые учились в Перестройку, как я, например. Учителя английского языка рассказывали про День святого Валентина, например. А Хэллоуин — он в мультфильмах, он в игрушках, он во всяких-разных комиксах, в фильмах», — добавил художник.



По словам Ложкина, эстетически культ Хэллоуина представляет интерес — как все яркое, чуждое и «попсовое».



«Вся эта эстетика смерти, она в западных мультиках, через YouTube льется на наших детей, — посетовал художник. — Мало того, что оно чуждое, оно еще какое-то попсовое, какая-то массовая культура. Как жвачка, как эти комиксы, как «Том и Джерри» — из каждого утюга. И все это очень яркое, очень слащавое и попсовое. Как хип-хоп какой-нибудь, который мне тоже очень противен».

