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«Чуждый нам слащавый праздник!»
Художник назвал праздник нечистой силы проявлением
«попсовой, слащавой и чуждой нам» эстетики смерти.
Вася Ложкин о Хэллоуине:
31 октября жители Западной Европы и США отмечают Хэллоуин — так называемый «праздник нечистой силы». В Россию эта традиция пришла в девяностые, и до сих пор не угасают споры: так ли нужен нам этот праздник?

Стоит ли запретить отмечать Хэллоуин в России, станет ли он своеобразным «импортозамещением» в сфере развлечений и приживется ли в российском обществе — разбирался ФАН.
Хэллоуин — как жвачка хип-хоп
Традиционный символ Хэллоуина — вырезанная из тыквы голова с зажженной свечой внутри, которая призвана отгонять от дома злых духов.
Вася Ложкин
Художник Вася Ложкин в разговоре с ФАН предположил, что англо-саксонская атрибутика вполне может срастись с российской и быть эстетически востребованной у российской публики.

«Этот праздник навязывают изо всех щелей, через детей. Через учителей английского языка всем детям, которые учились в Перестройку, как я, например. Учителя английского языка рассказывали про День святого Валентина, например. А Хэллоуин — он в мультфильмах, он в игрушках, он во всяких-разных комиксах, в фильмах», — добавил художник.

По словам Ложкина, эстетически культ Хэллоуина представляет интерес — как все яркое, чуждое и «попсовое».

«Вся эта эстетика смерти, она в западных мультиках, через YouTube льется на наших детей, — посетовал художник. — Мало того, что оно чуждое, оно еще какое-то попсовое, какая-то массовая культура. Как жвачка, как эти комиксы, как «Том и Джерри» — из каждого утюга. И все это очень яркое, очень слащавое и попсовое. Как хип-хоп какой-нибудь, который мне тоже очень противен».
Ложкин напомнил о другом празднике — Дне Великой Октябрьской социалистической революции, который отмечался в СССР 7 ноября. По словам художника, эстетика этого дня по яркости ничем не уступала западным празднествам.

«Вот у нас было 7 ноября. Мы говорим о моем детстве, так вот мне, как ребенку, было очень весело и круто: эти флажки, демонстрации, шарики, транспаранты, — вспоминает Ложкин. — Это было и с эстетической точки зрения очень интересно, и в то же время идеологически выверено. Сейчас, конечно, у нас не советский строй, но вместо того, чтобы праздновать 7 ноября, мы празднуем день каких-то мертвых. Мне кажется, это неправильно».
«Хэллоуин навязывают изо всех щелей, через детей, через учителей английского языка».
— Вася Ложкин.
Словом, Хэллоуин — это «не наше», подчеркнул Вася Ложкин. При этом художник отметил, что мы живем в глобальном мире, где есть великое множество разных праздников.

«Почему бы нам не праздновать, например, еврейский новый год или мусульманский? Много же всяких людей живет в нашей стране, разных национальностей. Можно праздновать разные праздники: венецианский карнавал, бразильский, почему нет?» — задался риторическим вопросом собеседник ФАН.
Торжество западной культуры
Виталий Милонов
Один из самых активных и последовательных противников Хэллоуина в России — член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.

Депутат в очередной раз обратился в Министерство просвещения с предложением запретить в школах России мероприятия в честь этого праздника и принять самые жесткие дисциплинарные меры к тем должностным лицам, которые потворствовали проникновению «мистического сатанизма в умы российских детей».

«Это праздник торжества победы западной культуры над отечественной культурой. Это некая демонстрация того, как любое, даже странное, очень несвойственное, но пришедшее из Америки клише принимается априори, поскольку оно из Америки», — сказал Милонов в беседе с ФАН.

Милонов добавил, что у Хэллоуина нет ничего общего с русскими традициями, но этот праздник приживается при помощи коммерческих приемов.
«Ведь Россия — это же не Румыния, где кроме графа Дракулы и Николая Чаушеску, в общем-то, больше никого известного не было, — рассуждает депутат. — Россия сочетает в себе огромное количество национальных культур. Есть такая поговорка: в Тулу со своим самоваром не едут. Наша культура многообразна и самодостаточна».

Мы можем внимательно смотреть на импортные вещи, но ножка Буша никогда не станет рязанской, она всегда будет американской, резюмировал Виталий Милонов.
«Россия — это же не Румыния!.. В Тулу со своим самоваром не едут»
— Виталий Милонов.
Молодежь уверена в своем бессмертии
В этом году «праздник нечисти» совпал с пандемией новой коронавирусной инфекции. Российский социолог, доктор социологических наук Ольга Крыштановская полагает, что Хэллоуин и COVID-19 в этом непростом году «сольются в экстазе».
Ольга Крыштановская
При этом специалист отметила, что Хэллоуин в России — это просто костюмированный праздник, который нравится детям.

«Россия вся состоит из заимствований, — считает Крыштановская. — Мы заимствуем слова, заимствуем какие-то смыслы, образ жизни, вещи культурного плана и все перерабатываем. У нас синтетическая культура. Заимствуем у богатых, а у бедных — нет. Заметьте: африканские праздники мы не заимствуем. Берем у богатых стран, потому что хотим быть на них похожими».

Говоря об отношении к теме страха смерти, социолог отметила, что Хэллоуин — молодежный праздник, а молодые люди, как правило, не задумываются об уходе из жизни.

Крыштановская провела параллель с масочным режимом в стране, обратив внимание, что большинство молодежи не носит средства индивидуальной защиты, считая себя бессмертными.
Ведущий аналитик ВЦИОМ Степан Львов не верит, что у Хэллоуина есть перспективы стать в России уютным и домашним праздником, каким он является в США.

Он причислил его к числу дат-«аутсайдеров» — наряду с китайским новым годом и Днем святого Патрика, которые отмечают лишь некоторые россияне.

«В 2019 году зафиксировали, что 93% опрошенных знают о Хэллоуине, включая старшее поколение, — рассказал Львов ФАН. — Но отмечают его немногие: 5% было в 2018 году, 3% — в 2019-м».

Аналитик добавил, что для молодежи Хэллоуин — это лишь веселое времяпрепровождение, а старшее поколение не придает этому дню такого значения.
Продюсер массовых мероприятий в Москве Кристина Холло рассказала ФАН, что уже 14 лет проводит хэллоуинские вечеринки, способствуя популяризации англо-саксонского праздника в России.

«На территории России празднование не предполагает связи ни с какой-либо религиозной тематикой, ни с историей, — утверждает представитель креативной индустрии. — В нашем варианте сделано все, чтобы взрослые люди могли окунуться на какой-то момент в детство, потому что у нас катастрофически не хватает карнавалов. Раньше, в советское время, были новогодние карнавалы, а сейчас их не осталось».

Она добавила, что сейчас гости вечеринок на Хэллоуин часто приходят в образах гоголевских персонажей и даже в кокошниках.
«Сатана приходит всерьез»
Иеромонах Никон
Русская православная церковь к отмечанию Хэллоуина в России относится крайне негативно.

Иеромонах Никон (Белавенец) сказал ФАН, что не может говорить за всю церковь, но, как православный священник, не одобряет увлечение этим праздником в России.

«Заигрывание с Сатаной до добра не доводит, — предупредил он. — Наша страна, к сожалению, пережила огромный отрицательный опыт уничтожения собственных корней, и вместо того, чтобы бережно восстанавливать добрые традиции, объяснять их смысл, мы отмечаем праздник нечисти».

На вопрос, что будет, если и дальше заигрывать с нечистью, клирик Московской епархии ответил однозначно:
«Ты сатану зовешь, вроде как, в шутку — а он приходит всерьез».
— иеромонах Тихон.
Международный праздник Хэллоуин традиционно отмечается в канун Дня всех святых не только в США, но и в странах, имеющих тесные культурные связи со Штатами: Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Японии и других.

Ранее российские депутаты и сенаторы рассказали ФАН, почему они не будут праздновать Хэллоуин. К ним присоединились и звезды отечественного шоу-бизнеса во главе с Филиппом Киркоровым.
Автор интервью: Ангелина Андреева
Фото: pixabay.com, facebook.com