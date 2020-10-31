Любимый клеш снова с нами. Расскажем, как выбирать актуальную обновку в зависимости от типа фигуры и с чем носить брюки в этом сезоне.

Как известно, все новое — хорошо забытое старое. Мода циклична, и, казалось бы, безвозвратно устаревшие вещи снова триумфально возвращаются на подиумы. Так произошло и с брюками клеш, которые уже несколько раз восходили на модный олимп. В 2020-м их время снова пришло. Художник-стилист, дизайнер Юлия Беляева рассказала ФАН, откуда появилась традиция носить расширяющиеся книзу брюки, кто ввел их в моду и как составить с ними актуальный стильный ансамбль.

Откуда появилась мода на клеш?

Как это часто бывает с одеждой, изначально расклешенные штаны были предметом мужского гардероба, а уже потом перешли и в женский. Кроме брюк, от кавалеров к прекрасным дамам перекочевали плащи-тренчи, рубашки, кюлоты, тельняшки, куртки-бомберы и даже такие считающиеся традиционно дамскими вещи, как чулки и лосины! Что там говорить, даже туфли на каблуке первыми стали носить представители сильной половины человечества. Не миновала участь сея и главных героев нашей сегодняшней статьи.

Юлия Беляева: «Изначально брюки клеш носили моряки. Крой штанин предполагал, что, вдруг попав в воду, матрос сможет быстрее освободиться от одежды и выплыть на поверхность».

Помимо критериев безопасности, мужчины руководствовались и вопросом практичности: расширяющиеся книзу от бедра штанины с вшитой в них молнией можно было быстро и легко закатать, чтобы, к примеру, помыть палубу, не намочив края брючины. Фасон прочно вошел в обиход американских матросов с начала XIX века.

Среди, так сказать, гражданского населения мода на клеш появилась значительно позже — в 70-х годах XX века. Своим триумфом модная новинка того времени обязана хиппующей молодежи, отдававшей предпочтение в одежде стилю диско. Но стоит отметить, что на сей раз расширение «стартовало» не от бедра, а от колена. Модники того времени придерживались принципа «чем шире — тем лучше»: в самой объемной части в районе щиколотки диаметр штанины мог достигать 32 см. Если изначально купленная модель не отвечала заданным критериям, ее старались усовершенствовать, вшивая дополнительные клинья. Расклешенные штаны в некотором роде стали символом эпохи «детей цветов».

Очередной виток вокруг своей оси модный глобус совершил уже в 90-е. Россия тогда не стала исключением. В нашей стране клеш носили все от мала до велика. На прилавках встречались даже спортивные штаны такого покроя, не говоря уже о всевозможных джинсах, которые украшали вышивкой, стразами и прочими популярными в то время декоративными элементами.

Затем последовал некоторый период затишья. В моду прочно вошли узкие скинни в самых разных вариациях. И вот в 2020 брюки клеш вновь переживают свою минуту славы.

Юлия Беляева: «Сейчас брюки клеш очень актуальны. Более того, будут актуальны и весной, и следующей зимой».

В чем преимущества фасона?

Брюки клеш неспроста полюбились модникам всей планеты. Модели с расширением книзу обладают рядом неоспоримых преимуществ:

— такие брюки прекрасно вытягивают силуэт, делая своего обладателя визуально выше и стройнее;

— на сегодняшний день в моде брюки с высокой посадкой и завышенной талией, которые отлично скрывают проблемную зону живота, если таковая имеется;

— клеш удачно маскирует пышные бедра, забирая внимание на себя;

— штаны такого фасона шьют из самых разных тканей, что позволяет носить их хоть круглый год.

Юлия Беляева рассказывает, что бывают фасоны, в которых расширение идет от колена либо выше от середины бедра. На пике моды сейчас пребывают укороченные варианты. Если говорить о ткани, то в холодное время года дизайнер рекомендует выбирать модели из плотного денима и вельвета. В теплое — ткани полегче. Особенно хорошо смотрится и приятен в носке натуральный лен.

Куда носить и с чем сочетать?

Еще одна прелесть фасона — в его абсолютной универсальности. Расклешенные брюки будут одинаково уместно смотреться и на прогулке с собакой, и на романтическом свидании, и на встрече одноклассников в кафе в центре города. Если нет строгого дресс-кода, то, по словам нашего эксперта, они подойдут и для делового образа, и для выхода в свет, если надеть брючный костюм с шелковой блузой и подобрать подходящие случаю аксессуары.

Если говорить о сочетаемости, то в этом смысле брюки клеш дают благодатную почву для различного рода экспериментов. Эта деталь гардероба сочетается практически с чем угодно. Юлия Беляева объясняет, что брюки клеш лучше всего носить с блузами, водолазкой, жакетом, свитером, футболкой с блейзером.

Из обуви к ним подойдут ботильоны, казаки, челси, кеды, босоножки, но выгоднее всего расклешенные штаны смотрятся с высоким каблуком или платформой, поскольку такая комбинация прекрасно вытягивает силуэт.

Расцветки и материалы могут быть практически любые. Непроходящая классика — расклешенные от бедра джинсы. Захотелось поиграть в ретро? Выбирайте пестрые узоры, так любимые поколением хиппи, только помните, что любые орнаменты предпочтительно использовать для создания образа стройным девушкам. Обладательницам пышных форм все же будет лучше отдать предпочтение однотонным моделям.

Важно! Если очень хочется похулиганить и обзавестись штанами с принтом, помните, что в таком случае верх должен быть спокойным и однотонным, чтобы избежать излишней пестроты. При этом оттенок верхней части ансамбля не должен «спорить» с элементами, встречающимися в узоре нижней.

В выборе аксессуаров никаких особых ограничений или правил не существует, главное, чтобы они подходили ко всему образу в целом и соответствовали конкретной ситуации.

Стоит отметить, что брюки клеш, некогда бывшие деталью сугубо мужского гардероба, в наши дни в нем не слишком уместны, если только речь не идет о стилизованной костюмированной вечеринке в стиле диско или хиппи.

Выбираем клеш в зависимости от типа фигуры

В общем и целом клеш, особенно в сочетании с высоким каблуком, здорово вытягивает силуэт, визуально удлиняя ноги и делая их более стройными. Корпулентным красавицам стоит остерегаться расширения от колена, крупных вышивок, орнаментов и прочих «украшательств». А вот клеш от бедра поможет скрыть не слишком стройные ноги. Главное, чтобы брюки не облегали бедра.

Модная нынче завышенная талия — настоящее спасение для тех, кто недоволен состоянием своего живота. Высокая посадка отлично справляется со своей задачей, утягивает и маскирует проблемную зону. Роста и стройности также добавляют вертикальные стрелки.