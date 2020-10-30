Россия передала Сербии первые танки Т-72Б1МС «Белый орел»

Москва, 30 октября. Сербия получила от РФ первые танки Т-72Б1МС. Технику доставили самолетами в аэропорт Батайница.

По данным информационного агентство Sputnik Serbia, самолеты Ил-76 доставили в Сербию первые два из тридцати танков Т-72Б1МС «Белый орел». Они должны быть переданы стране в рамках военно-технического соглашения, достигнутого между президентами Владимиром Путиным и Александром Вучичем.

На сегодняшний день Т-72Б1МС считается лучшим экспортным вариантом в семействе танков этой модели. Техника оснащена 125-мм гладкоствольной пушкой с автоматизированной системой подачи боеприпасов. «Белый орел» может вести огонь управляемыми по лазерному лучу противотанковыми ракетами с дальностью более пяти тысяч метров

Он также имеет на борту современную цифровую систему управления огнем с многоканальными прицелами для экипажа. Танк беспроблемно ориентируется на местности благодаря спутниковой системе навигации. Работу всех узлов можно отслеживать с помощью информационно-управляющей системы. Преимущества этого танка уже по достоинству оценено военными Никарагуа и Лаоса.

Накануне стало известно, что на Курильские острова для укрепления обороноспособности перебросят модернизированные танки Т-72Б3 из семейства «семьдесят вторых», передает «Утро.ру».