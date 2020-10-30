Первый канал показал фото со съемок нового эпизода шоу «Ледниковый период»

Москва, 30 октября. Первый канал показал, в каких образах появятся некоторые участники шоу «Ледниковый период» в новом эпизоде.

Кадры со съемок нового выпуска шоу, в котором звезды показывают номера в паре с профессиональными фигуристами, появились в Instagram-аккаунте Первого канала. На первом снимке фигуристка Яна Хохлова демонстрирует прыжок в паре с актером Вячеславом Чепурченко.

Австрийский актер Вольфганг Черни и фигуристка Оксана Домнина появятся на льду в образах поваров, а певец Влад Топалов и Елена Ильиных, судя по фото, представят свою версию «Кармен». Кроме того, Первый канал показал фото с актером Евгением Прониным и Татьяной Волосожар, а также с корреспондентом Ольгой Паутовой в паре с Максимом Шабалиным.

В комментариях фанаты «Ледникового периода» поддержали любимые пары.

«Испанский танец от Ильиных и Топалова должен быть прекрасен»; «Топалов и Ильиных обалденные! Жду и болею за эту пару»; «Ждем! Волосожар и Пронин! Победы!!!»; «Вячеслав Чепурченко и Хохлова, вы — супер, болею за вас!!!» — написали поклонники шоу.

Некоторые комментаторы отметили, что из всех участников шоу слабее всех катается певица и телеведущая Ольга Бузова. Ее партнер фигурист Дмитрий Соловьев ранее рассказал, что смог изменить «неуправляемую» звезду «Дома-2».