Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Роскачество выбрало лучший кетчуп

62

Роскачество выбрало лучший кетчуп

Москва, 30 октября. Соответствие кетчупов нормам законодательства проверили специалисты Роскачества.

Для исследования эксперты выбрали кетчупы семи популярных марок. Их оценили на соответствие нормам законодательства, проверили качество и вкус изделий, а также изучили состав на наличие вредных веществ.

Выяснилось, что все образцы соответствуют нормам. Два из них опережали требования Роскачества отсутствием в составе искусственных консервантов, сахарозаменителей и крахмала.

В трех образцах использовалась сорбиновая кислота, в четырех — бензойная, в двух — сахарин и в пяти — крахмал. Однако это не запрещено законодательством, к тому же вещества были указаны на упаковке.

Ни один из образцов не соответствовал опережающим требованиям Роскачества по внешнему виду кетчупа. Согласно ему, продукт должен представлять собой пастообразную и густую массу без семечек и кожуры. Однако в каждом из семи образцов были найдены семечки томата.

Ранее Роскачество нашло лучшее растительное масло. Оно получило пять звезд, подтвердив право обладать российским Знаком качества. Продукция этих производителей вошла в категорию масел первого сорта.

Новости партнеров