Роскачество выбрало лучший кетчуп

Москва, 30 октября. Соответствие кетчупов нормам законодательства проверили специалисты Роскачества.

Для исследования эксперты выбрали кетчупы семи популярных марок. Их оценили на соответствие нормам законодательства, проверили качество и вкус изделий, а также изучили состав на наличие вредных веществ.

Выяснилось, что все образцы соответствуют нормам. Два из них опережали требования Роскачества отсутствием в составе искусственных консервантов, сахарозаменителей и крахмала.

В трех образцах использовалась сорбиновая кислота, в четырех — бензойная, в двух — сахарин и в пяти — крахмал. Однако это не запрещено законодательством, к тому же вещества были указаны на упаковке.

Ни один из образцов не соответствовал опережающим требованиям Роскачества по внешнему виду кетчупа. Согласно ему, продукт должен представлять собой пастообразную и густую массу без семечек и кожуры. Однако в каждом из семи образцов были найдены семечки томата.

Ранее Роскачество нашло лучшее растительное масло. Оно получило пять звезд, подтвердив право обладать российским Знаком качества. Продукция этих производителей вошла в категорию масел первого сорта.