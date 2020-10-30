Очевидцы сняли на видео цунами в турецком Измире

Измир, 30 октября. Землетрясение в турецком Измире вызвало волну цунами, сообщают местные СМИ.

МВД Турции пока не располагает информацией и погибших и пострадавших после землетрясения и цунами. В провинции Измир разрушены не менее 20 зданий, под завалами могут находиться люди.

Wow a mini tsunami occurred in Izmir’s Seferhisar after a 6.6 magnitude earthquake pic.twitter.com/uRNz0PrXeZ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 30, 2020

Землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в Эгейском море. Глубина очага подземных толчков составила около 16,5 километра. В активность приведены экстренные службы Измира, спасатели ведут разбор завалов. Ущерб от землетрясения и цунами устанавливается.