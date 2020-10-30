Аналитики оценили скорость отказа России и КНР от доллара

Москва, 30 октября. Китайское издание South China Morning Post опубликовало материал, посвященный дедолларизации российско-китайской торговли. Москва и Пекин достаточно активно уходят от использования американской валюты при двусторонней торговле. Перевод материала публикует «ПолитРоссия».

В последнее время Россия стремится как можно сильнее снизить влияние западной финансовой системы на собственную экономику. Все дело в том, что США и ЕС создали огромное количество экономических ограничений для РФ, и Москва стремится полностью избавиться от зависимости от западных валют и механизмов.

Для достижения этих целей Россия и Китай переходят на новые схемы и создают собственные платежные инструменты. Как сообщил ранее представитель Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, на данный момент они используются недостаточно активно, несмотря на все достигнутые успехи. По словам специалиста, стороны должны выстроить собственную, евразийскую валютно-финансовую систему.

Но последствия применения новых схем заметны невооруженным взглядом уже сейчас. Например, в первом квартале 2020 года только 46% двусторонних сделок России и Китая были проведены с использованием доллара.

«Это резко контрастирует с показателями 2015 года, когда почти 90 % российско-китайских сделок проходили в долларах», — заметили авторы статьи.

Финансовое сотрудничество Москвы и Пекина укрепляется, благодаря чему процесс дедолларизации идет все быстрее. К примеру, недавно представители России объявили о планах выпустить первые облигации, деноминированные в юанях.

Отказ от доллара может быть выгоден не только в политическом, но и в экономическом плане. Как сообщалось ранее, пересмотр корзины валют МВФ сулит обвал доллара США.