El Espanol: США отстают от России в разработке «самолетов судного дня»

Москва, 30 октября. США явно уступают России в скорости создания нового «самолета судного дня», пишет газета El Espanol.

Речь идет о летающих воздушных командных пунктах, которые могут быть использованы в случае ядерной войны для разработки плана действий по отражению атак противника. Такие воздушные крепости, имеющиеся лишь у Вашингтона и Москвы, были прозваны «самолетами судного дня», в СССР их начали разрабатывать еще в 80-х годах прошлого века.

России достались четыре образца такой техники на базе Ил-80, однако они уже исчерпали свой ресурс, поэтому конструкторы взялись за создание новых моделей на базе Ил-96-400М, которые могут быть запущены уже в 2021 году.

«Планируется заменить на Ил-96-400М. Это позволит значительно увеличить период боевого дежурства в воздухе и расширить радиус действия командования войсками», — говорится в статье.

У США, как основного конкурента России, имеется свой воздушно командный пункт на основе Boeing-747-200, который эксплуатируется с 70-х годов. В статье отмечается, что американским конструкторам никак не удается найти достойную замену своему Boeing E-4.

В прошлом веке США и СССР также конкурировали при создании бомбардировщиков с ядерным реактором. Принять их на вооружение планировалось в 70-80-х годах, однако от этих планов обеим сверхдержавам пришлось отказаться, передает «Утро.ру».