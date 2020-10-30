Болгарские СМИ предупредили о подводных камнях «Триморья»

Москва, 30 октября. Болгарское издание «Факти» опубликовало материал, посвященный стремлению руководства Болгарии присоединиться к проекту «Триморье». По мнению доцента Валентина Вацева, Болгария вплотную подходит к войне с Россией. Об этом пишут «ИноСМИ».

Во время интервью Вацев заметил, что ничего нового в проекте «Триморье» нет. В нем пытаются видеть продолжение Евросоюза, однако фактически этот союз является наследником НАТО. На данный момент Альянс находится не в лучшем положении, а президент Франции Эммануэль Макрон относится к данному объединению крайне скептически. Но на смену НАТО должно прийти «Триморье», отрезающее Россию от ее возможного союзника в Европе — Германии.

«Фактически идея состоит в том, чтобы воздвигнуть стену из стран между Россией и Западной Европой, особенно Германией», — заметил Вацев.

В межвоенный период существовал проект польского «Междуморья», который так и не был реализован. Тогда также планировалось, что возникнет «стена», соединяющая собой Балтийское и Черное моря, но Вторая мировая война помешала ее становлению.

Теперь же проект возвращается, и Болгария стремится стать его участником. Но, как заметил эксперт, участие в строительстве «Междуморья» будет связано с политическими обязательствами по конфронтации с восточным соседом.

«Видимо, уважаемые господа не понимают, что участие Болгарии в «Инициативе трех морей» равносильно войне с Россией», — подвел итог специалист.

Дело в том, что Болгарию пытаются сделать частью «антироссийской баррикады», хотя это не соответствует интересам самих болгар. Однако можно заметить, что данная «баррикада», которая должна прийти на замену НАТО, сейчас необходима Западу. Как сообщалось ранее, недавно бывший президент Франции выступил с инициативой об исключении Турции из Альянса.