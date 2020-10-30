Замурованный в гараже под Петербургом мужчина накануне пропажи завел новый роман

Санкт-Петербург, 30 октября. 28-летний житель села Первомайское, чье тело было найдено под полом в гараже отца его бывшей девушки, незадолго до пропажи завел новый роман.

Летом прошлого года в 89-й отдел полиции Выборгского района Ленобласти обратилась пожилая женщина с просьбой разыскать ее внезапно пропавшего внука. Вадима Т. искали больше года поисковые отряды, родственники и сотрудники правоохранительных органов. Телефон мужчины был отключен, он перестал выходить в социальные сети, кто-либо из друзей и родных его не видел и не располагал сведениями о его местонахождении. Несколько дней назад оперативникам убойного отдела района и сотрудникам главка регионального МВД все-таки удалось раскрыть тайну пропажи молодого человека.

Тело Вадима нашли в одном из гаражей села, мужчина был сначала застрелен, затем закопан и замурован под пол. По версии следствия, сделал это 63-летний Владимир М. — несостоявшийся тесть, отец бывшей девушки убитого.

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан мужчина 1957 г. р. На допросе он сознался, что в ходе ссоры, возникшей на почве длительных неприязненных отношений с сожителем своей дочери, из неустановленного пистолета убил его. После чего с целью сокрытия следов преступления закопал тело Вадима в своем гараже и залил бетоном, а пистолет уничтожил, сообщили ФАН в СК Ленобласти.

Как выяснили наши журналисты, убитый Вадим около десяти лет состоял в отношениях с Жанной, дочерью подозреваемого. Пара длительное время проживала вместе на одном участке, однако отношения возлюбленных было сложно назвать гармоничными. По показаниям родных погибшего, Жанна и Вадим часто ссорились, иногда дело доходило до драк и сильных оскорблений. Отцу Жанны это не нравилось, и постепенно у него накапливалась злость к воздыхателю своей дочки. Незадолго до своей пропажи пара рассталась, но Вадим не переехал с участка и завел новый роман с девушкой по имени Оксана. В день своей пропажи он ненадолго встретился с новой возлюбленной, рассказал, что вновь поссорился с Жанной и у него испорчено настроение. Оксана уехала в Петербург, а Вадим остался на участке у бывшей, после этого более его никто не видел.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый мужчина арестован по ходатайству следователя СК.