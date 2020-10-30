Супермодель Карли Клосс ждет первенца от миллиардера Джареда Кушнера

Нью-Йорк, 30 октября. Супермодель Карли Клосс и американский бизнесмен Джаред Кушнер готовятся к появлению первенца.

О беременности звезды подиумов зарубежному изданию People рассказали источники из ее окружения. Друзья модели уверены, что она будет просто отличной матерью.

«Карли невероятно счастлива — малыш появится на свет в 2021 году», — сообщили источники.

Официально пара модели и миллиардера информацию о беременности не подтверждала, но в Instagram-аккаунте Клосс ее уже поздравляют с будущим прибавлением.

Отношения Карли Клосс и Джареда Кушнера завязались в 2012 году. Миллиардер является зятем президента США Дональда Трампа, поэтому на своей странице в соцсети модель призывает американцев участвовать в ближайших выборах главы государства.

Свадьба звездной пары состоялась два года назад, торжество провели в соответствии с еврейскими традициями. На мероприятие пригласили менее 80 человек. На свадьбе Карли Клосс была в платье, которое шили специально для нее в Dior.