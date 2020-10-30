Киев запретил украинцам использовать российскую вакцину от COVID-19

Украинское министерство здравоохранения объявило о полном запрете использования вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. Согласно официальной информации, это связано с «неоправданными рисками» и «отсутствием необходимой сертификации» нового лекарства на Украине. Отныне врачам, рекомендующим пациентам сделать соответствующие прививки, грозит уголовное преследование, а медицинским структурам, проводящим вакцинацию, — закрытие. Новые правила вызвали у общественности бурю недовольства. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

На днях киевлянин Андрей Хилько подал в окружной административный суд иск, потребовав от Минздрава выделить ему и его семье, а также «всем желающим гражданам» партию «Спутник V».

«Я хочу защитить свое здоровье от возможного заражения пандемией, — отмечено в исковом заявлении. — Не желаю, дабы вопросами моего самочувствия занимались отдельно взятые чиновники».

По некоторым данным, суд принял к рассмотрению документ, однако пока не определился с датами заседаний по делу.

Зато служители Фемиды определились с другими датами. Например, терапевту из Черниговской области Анатолию Т. уже через неделю придется предстать перед судьями по обвинению в «незаконном распространении российских лекарственных средств». А все потому, что доктор имел неосторожность ввести вакцину «Спутник V» сразу десяти своим пациентам, один из которых впоследствии попал в больницу (с симптомами ОРВИ). Несмотря на то, что все пациенты являлись ближайшими родственниками медика и дали письменное согласие на проведение процедуры, Анатолия ждет суровое наказание.

«Этого доктора в лучшем случае лишат практики, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей юрист Виктор Барчук. — В условиях тотальной русофобии на Украине властям необходимы показательные «порки». Те, кто использует российские медпрепараты, вполне могут быть обвинены в распространении COVID-19».

Вполне вероятно. Как указано в опубликованной накануне окончательной редакции резолюции Министерства здравоохранения Украины, «Киев не считает целесообразным проведение экспертизы какой-либо из российских вакцин от коронавируса (включая «Спутник V». — Прим. ФАН), а следовательно, их использование является незаконным». В то же время в ведомстве медикам настоятельно рекомендовали применять американские, канадские и европейские аналоги.

«[В ближайшее время] Украина будет обеспечена всеми необходимыми вакцинами из США и ЕС, поэтому вопросы о приобретении или использовании иммунобиологических средств из России не имеют под собой почвы», — подчеркнули чиновники.

Это мнение фактически разделил и президент Украины Владимир Зеленский, призвавший соотечественников «не верить отдельным циникам, привившимся непроверенной российской вакциной».

«Евросоюз поможет нашей стране получить настоящие лекарства от пандемии, которые не будут вызывать сомнений у ученых», — подытожил он.

Между тем активисты ряда общественных организаций уже выступили с критикой такой позиции официального Киева.

«Ни я, ни мои друзья и знакомые не хотим становиться заложниками большой политики, когда все российское считается «плохим и некачественным», а все западное — «хорошим и спасительным», — заявила корреспонденту ФАН куратор региональной организации «Пациенты за будущее» Ольга Жарко. — Если понадобится, я лично куплю в РФ партию медикаментов и бесплатно раздам всем желающим. Пусть потом меня хоть в тюрьму сажают».

Как бы там ни было, а фраза «приобретем российские препараты от коронавируса» в украинском сегменте Всемирной паутины встречается все чаще.