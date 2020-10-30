Землетрясение в Средиземноморье дошло до Турции и Греции

Анкара, 30 октября. Землетрясение мощностью 6,6 балла произошло в восточной части Средиземноморья.

Западные регионы Турции и Греция ощутили толчки землетрясения. В частности мощные разрушения зафиксированы в турецкой провинции Измир. В ней обрушились не менее шести зданий. О пострадавших пока ничего не известно.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в городе Сеферлихисар. Разрушения от стихии также коснулись районов Байраклы и Борнова.

Магнитуда землетрясения в Греции и Турции выросла до 6,9 балла.