Стивен Сигал не будет праздновать Хэллоуин

Москва, 30 октября. Знаменитый американский и российский актер Стивен Сигал не празднует традиционный для США Хэллоуин, который отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. По мнению кинозвезды, ажиотаж вокруг этого праздника был создан искусственно — очевидно, в коммерческих целях.

«Нет, я не праздную Хэллоуин, это не в моих традициях, — пояснил уроженец штата Мичиган через своего агента. — Раньше этого праздника особо и не существовало. Это в последнее время его раздули, сделали искусственно».

В этот день для Стивена никогда ничего особенного не происходило, добавил агент.

Очевидно, что в ближайшее время Стивен Сигал будет отмечать совсем другой, личный праздник: 3 ноября 2016 года актер получил российское гражданство. Паспорт Сигалу вручил лично президент России Владимир Путин.

Российские звезды шоу-бизнеса тоже не празднуют Хэллоуин. Как признался ФАН певец Филипп Киркоров, этот праздник так и не прижился в России, и от этой «чернухи» артист старается держаться подальше.

Ранее о своем отношении к этому западному празднику ФАН рассказали депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совфеда: из двенадцати опрошенных корреспондентами законодателей с удовольствием и всей семьей отмечает Хэллоуин всего один.

Международный праздник Хэллоуин — «день нечистой силы» — традиционно отмечается в США и других западных странах в канун Дня всех святых 1 ноября. Традиционный символ Хэллоуина — вырезанная из тыквы голова с зажженной свечой внутри, которая призвана отгонять от дома злых духов.