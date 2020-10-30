Донбасс сегодня: Донецк готовится к обострению, грузовик с бойцами ВСУ взлетел на воздух

Донбасс, 30 октября. Украинские силовики применили ударный беспилотник, погиб военнослужащий Народной милиции ДНР. В Донецке ожидают очередное обострение в связи с плохой социальной обстановкой на Украине. Новые небоевые потери ВСУ, в Донецкой области подорвался грузовик с боеприпасами. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские силовики не оставляют попыток спровоцировать подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики на открытие ответного огня, сообщает оборонное ведомство ДНР. В пятницу на юге республики в районе Коминтерново военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины открыли огонь по позициям защитников Донбасса из стрелкового оружия. В свою очередь подразделения Народной милиции ответный огонь не открывали.

В минувшие сутки солдаты Киева вели неприцельный огонь из стрелкового оружия также в районе Коминтерново ДНР. Зафиксировано применение ВСУ ударного беспилотника в районе поселка Набережное. Сам беспилотный аппарат был замечен и уничтожен подразделениями противовоздушной обороны НМ ДНР, но успел сбросить снаряд, от разрыва которого погиб военнослужащий республиканских вооруженных сил.

В Луганской Народной Республике, несмотря на отсутствие обстрелов, украинские силовики продолжают стягивать и размещать военную технику в границах населенных пунктов, сообщает оборонное ведомство ЛНР со ссылкой на данные Миссии ОБСЕ. Наблюдатели информируют о размещении трех боевых машин пехоты в Новозвановке и одной в районе Викторовки Луганской области.

В Донецке ожидают новый виток эскалации конфликта

Обострение обстановки на линии боевого соприкосновения в последние дни отмечают в Народной милиции ДНР. Несмотря на малое количество обстрелов, украинские силовики все чаще стали применять минометы, в том числе тяжелые, и гранатометы. ВСУ задействуют ударные беспилотники, о чем было сказано выше, и противотанковые управляемые ракеты.

Кроме того, утром в пятницу на неизвестном взрывном устройстве, установленном украинскими военными на западном берегу водоема в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области, подорвался мирный житель республики 1996 года рождения, сообщает Народная милиция ДНР. Примечательно, что ранее указанная местность была разминирована специалистами республики. Но, понимая террористические методы ведения войны противником, отмечают в Донецке, в данном районе расставили таблички о минной опасности.

Эти и другие факты нарушений Киевом мирных соглашений позволяют военным республики сделать вывод о возможном скором ухудшении боевой обстановки. Ситуацию осложняет пандемия коронавируса, внимание общества с которой Киев, по мнению представителей Народной милиции ДНР, может попытаться переключить на Донбасс, вызвав сознательное обострение. В связи с этим в Донецке в очередной раз публично предупредили противника о принятии адекватных мер реагирования в случае возобновления ВСУ боевых действий.

Грузовик с боеприпасами ВСУ взлетел на воздух

Практически ни дня не проходит в украинской армии без потерь личного состава. Очередной инцидент произошел в Донецкой области при перемещении колонны военной техники 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в сторону железнодорожной станции Бахмут (бывший Артемовск), сообщает луганское Управление Народной милиции.

Во время движения произошел подрыв грузовика МАЗ, который вез боеприпасы. Все находившиеся в машине военнослужащие в количестве трех человек погибли на месте. По результатам предварительного разбирательства установлено, что боеприпасы были загружены в кузов с нарушением техники безопасности, а военнослужащие, проводившие погрузку, были пьяны. Всех троих погибших по приказу командира бригады оформили как ранее дезертировавших.