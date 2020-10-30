Террорист из Ниццы отправил брату фото перед атакой

Ницца, 30 октября. Уроженец Туниса связался с родственниками перед тем, как атаковать граждан в Ницце, передает Al-Arabiya.

Брат нападавшего сообщил, что мужчина перед инцидентом отправил ему фото, сделанное у церкви. Террорист предупредил родных, что проведет ночь рядом с храмом. Тунисец 29 октября набросился с ножом на людей у Нотр-Дам.

Жертвами происшествия стали три человека, несколько граждан получили ранения. Злоумышленник обезглавил двух человек. Власти Франции назвали трагический инцидент терактом. В минувший четверг мусульмане праздновали день рождения пророка Мухаммеда.