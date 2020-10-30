Вдова Олега Табакова растрогала подписчиков снимком с покойным актером

Москва, 30 октября. Актриса Марина Зудина показала поклонникам архивный снимок с покойным артистом Олегом Табаковым и их дочерью.

Вдова актера опубликовала на своей странице в Instagram кадр, который был сделан пять лет назад для журнала. На снимке они с мужем сидят в машине для гольфа, при этом Табаков обнимает стоящую рядом с ним дочь.

«Любовь — это счастье! Счастье — это любовь», — написала Зудина под фото.

Архивный снимок с покойным актером растрогал подписчиков вдовы. Поклонники творчества Табакова отметили, что им очень не хватает любимого артиста.

«Марина, спасибо, что делитесь такими душевными фото»; «Ваш муж был талантище, его просто невозможно не любить в любом возрасте. Вам реально повезло столкнуться по жизни с таким человеком»; «Очень его не хватает, вечная память!!!»; «Очень трогательно», — написали комментаторы.

Табаков и Зудина поженились в 1995 году. В тот же год на свет появился их сын Павел, а дочь актеров Мария родилась в 2006 году.

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года от сердечного приступа на 83-м году жизни. Артист похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.