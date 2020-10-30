Пентагон возобновил испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III

Вашингтон, 30 октября. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III провели в США, сообщают ВВС страны.

Пуск Minuteman III осуществили на авиабазе "Ванденберг" в штате Калифорния под руководством специалистов Командования глобальных ударов ВВС.

«Пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с испытуемым возвращающимся элементом», — говорится в сообщении.

В отчете испытаний указано, что ракета преодолела расстояние примерно в 6,8 тысячи километров до цели в районе атолла Кваджалейн. Тестирование, по словам командования, подтвердило «точность и надежность системы вооружения межконтинентальных баллистических ракет».

Minuteman — трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, которые США разработали для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. На сегодняшний день Minuteman III является единственной в своем роде ракетой наземного базирования, которая стоит на вооружении армии США.

Говоря о вооружении своей страны, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США Глен Ванхерк признался, что система американской ПВО бессильна против российских гиперзвуковых ракет, передает телеканал «360».

При этом советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США хотят разместить свои гиперзвуковые ракеты в Европе, передает «Царьград».