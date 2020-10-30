МВД показало видео с места нападения на полицейских в Татарстане

Кукмор, 30 октября. Видеозапись с места нападения школьника на районный ОМВД в городе Кукмор стало доступно в Сети.

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан опубликовало кадры последствий нападения 16-летнего жителя города Кукмор на региональный отдел полиции.

Сегодня ночью, 30 октября, в городе Кукмор несовершеннолетний юноша пытался поджечь здание районного ОМВД с помощью зажигательной смеси. Когда полицейские принялись задерживать нападавшего, оказалось, что у молодого человека с собой нож. Отбиваясь от сотрудников правоохранительных органов, поджигатель три раза ранил одного из стражей порядка. Тогда другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух был вынужден стрелять на поражение. От полученных ранений злоумышленник скончался до приезда врачей.

Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ, статья 317 УК РФ).