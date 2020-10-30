Филипп Киркоров о Хэллоуине: Я наряжался вампиром, но праздник мне чужд

Близится Хэллоуин, и ФАН решил узнать у звезд шоу-бизнеса, как они собираются отмечать этот западный праздник — и собираются ли вообще.

Первым нам ответил продюсер Иосиф Пригожин, назвавший 31 октября «детскими игрищами».

«Это не наш праздник, я не люблю это вообще. Я же взрослый мальчик, и для меня все эти дела, связанные с чертями, — просто детские игрища, которые к нам пришли откуда-то. Звать дьявола я не очень люблю», — отрезал Пригожин.

Киркоров: «Тут каждый день Хэллоуин!»

На просьбу подсказать, кто из российских звезд может все-таки праздновать Хэллоуин, продюсер рассмеялся и посоветовал позвонить Филиппу Киркорову.

ФАН позвонил — и выяснилось, что знаменитый певец, напротив, крайне отрицательно относится к этому празднику, и не без причины.

«Да как-то не до Хэллоуина сейчас! — воскликнул Филипп Бедросович в разговоре с корреспондентом ФАН. — Когда находишься за границей, это ощущается, этот праздник везде. А у нас как-то он не прижился. Я наряжался по образам в тех или иных музыкальных телевизионных проектах. И кем я только не наряжался!.. Вампиром, Дракулой… Но так, специально на Хэллоуин? Я как-то воздерживаюсь от этой чернухи. Я все-таки православный человек».

Киркоров добавил, что когда попадаешь на Хэллоуин за границей, его атрибутика выглядит органично, но в России все совсем не так.

«Это чуждый праздник нашему восприятию — и мне, в том числе. Да и не до Хэллоуина сейчас, честно говоря. Тут каждый день Хэллоуин!» — резюмировал артист.

Цымбалюк-Романовская: «Запеку тыковку: гости придут»

Не празднует Хэллоуин и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Однако в разговоре с ФАН артистка призналась, что собирается приготовить традиционное хэллоуинское блюдо — запеченную тыкву. Правда, совершенно не в честь праздника.

«Нет, вы знаете, я не праздную. Я вообще иностранные праздники не очень отмечаю, честно говоря, — поведала пианистка. — Может быть, запеку какую-нибудь тыковку: просто гости ко мне придут в этот день. Безусловно, этот праздник нам чужд. А наши праздники я люблю! И серьезно к ним отношусь».

В свою очередь, певица Татьяна Буланова заявила ФАН, что относится к Хэллоуину нейтрально — как к лишнему поводу для молодых людей повеселиться.

«Нет, вообще не праздную и никогда не праздновала. Отношусь не отрицательно, но нейтрально. Мне все равно: я не понимаю этот праздник, что он несет в себе. Он абсолютно не наш. Ну, лишний повод для молодежи оторваться в клубе — наверное, неплохо…» — порассуждала Буланова.

Жуков: «Мы не делаем из этого культ»

Российский певец и музыкант, солист поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал ФАН, что в отношении Хэллоуина существует двоякое отношение.

«Дело в том, что мы — христиане и в любом случае люди верующие, с одной стороны, — отметил он. — С другой, — дети, которые хотят это праздновать. Мы не сидим, не поклоняемся кому-то, не делаем из этого какой-то культ».

По словам собеседника ФАН, Хэллоуин — это просто возможность детям повеселиться и побаловаться, поиграть в истории с тыквами, украсить дом, повесить какие-то паутинки и тому подобное.

«Это то же самое, что праздновать, например, Масленицу и сжигать чучело Зимы, — сравнил Жуков. — Поэтому все эти прозападные истории — все-таки не наша традиция. Но опять же, глупо врать и говорить: «непримиримые родители», «это кошмар» и так далее».

К этому надо относиться через призму взгляда ребенка, добавил Жуков.

«Мы улыбаемся, вставляем в тыкву свечку, а на следующий день забываем и идем дальше — потому что нас потом ждут новогодние праздники, которые нам намного ближе», — резюмировал певец.

Ранее депутаты и сенаторы рассказали ФАН о своем отношении к Хэллоуину.