Адвокат Добровинский рассказал ФАН о продолжении юридической практики

Москва, 30 октября. Решение московского Совета адвокатской палаты не помешает защитнику потерпевших в деле Ефремова Александру Добровинскому бороться за интересы своих клиентов.

Как рассказал ФАН Александр Добровинский, он глубоко поражен вынесенным решением и направит все силы на обжалование вердикта в суде. Кроме того, своим подзащитным юрист гарантирует, что адвокатское бюро «Добровинский и партнеры» продолжит работать в штатном режиме, а сам он не намерен прерывать юридическую практику.

«К счастью, отсутствие адвокатского статуса не влияет на ум, профессионализм, харизму — все то, что помогает в решении любых, даже очень сложных дел», — озвучил свою позицию ФАН юрист.

Напомним, 30 октября Совет адвокатской палаты города Москвы принял решение лишить адвокатского статуса Александра Добровинского. К квалификационному экзамену его допустят минимум через два года. Добровинский представлял в суде интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Ранее статуса адвоката был лишен оппонент Добровинского, бывший защитник обвиняемой стороны Эльман Пашаев.