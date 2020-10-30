Молодого Максима Фадеева перепутали с Гариком Харламовым

Москва, 30 октября. Поклонники Максима Фадеева не узнали на архивном кадре продюсера и перепутали его с юмористом Гариком Харламовым.

Музыкальный продюсер порадовал в Instagram поклонников редким кадром. На снимке композитор кривляется в яркой футболке и джинсовой рубашке поверх.

«Наткнулся на фото 89-го года… Это моя первая в жизни фотосессия! Время было беззаботное!» — делится воспоминаниями 52-летний музыкант.

Фадеева с трудом можно узнать, ведь на снимке он молодой и худой, пишут фанаты звезды. Поклонники даже спутали молодого музыканта с резидентом Comedy Club.

«На Харламова похож»; «Сначала показалось, Гарик Харламов! Чем-то очень похож»; «Я думала, Харламов»; «Конкретно на Харламова похож. Харламов мучает молодого (генерального директора Первого канала Константина) Эрнста», — шокированы кадром поклонники музыкального продюсера.

Фотография музыкального продюсера, которому на снимке чуть больше 20 лет, произвела настоящий фурор. Публикация собрала более 22 тысяч лайков от преданных фанатов.