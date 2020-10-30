Американский художник украсил лужайку к Хэллоуину расчлененными «трупами» 

Хэллоуин — праздник, который активно отмечается в Соединенных Штатах Америки и во время которого все активно пытаются напугать друг друга. Символы этого периода времени имеют своего рода «шкалу жути», которая охватывает всю гамму красок: от случайного черного кота, полной луны или безобидного Джека-фонаря (та самая тыква со свечой внутри) до всевозможных крайностей: разрубленных трупов, актов резни бензопилой или, что еще страшнее, мысли о ежемесячной оплате счетов в условиях пандемии COVID-19.

Американское издание Dallas Observer рассказало историю местного художника Стивена Новака, который комфортно чувствует себя на «наиболее страшном» конце этой шкалы, что, несомненно, подтвердят его соседи по восточному Далласу и полицейское управление этого города.

«Я собирался сделать этот Хэллоуин гиперреальным, — говорит Новак. — В моих планах было создать что-то такое, что действительно напугало бы людей, проходящих мимо в темноте. Поэтому я смастерил несколько манекенов и облил все вокруг двадцатью галлонами крови».

Жилище Новака — это настоящий дом ужасов. Во дворе его дома один манекен лежит с размозженной головой, другой — с чешуей на том месте, где раньше была его голова, и еще несколько лежат в окровавленных мусорных мешках, упавших с тачки. Все это время в окне дома пытается вырваться наружу орда зомби.

«Больше всего я горжусь опрокинутой на улице тачкой, полной увесистых мешков — все это выглядит как неудачная попытка избавиться от расчлененных тел посреди ночи, — смеется художник. — Мимо проходил мальчишка и спросил меня, что с ними случилось; я сказал, что они съели слишком много шаров от боулинга, и мне пришлось их за это наказать».

Новак не утратил своего добрососедского духа. Он сохраняет свою обычную манеру поведения с окружающими, даже несмотря на кровопролитие, которое он регулярно устраивает у себя во дворе.

«Шел сильный дождь и смывал кровь с «трупов», поэтому я неутомимо сбрызгивал ею манекены каждое утро в течение некоторого времени — к вящему ужасу ранних собачников и бегунов», — заявил мужчина.

Украшения Новака неоднократно приводили полицию в его дом.

«Соседи сказали мне, что полицейские машины останавливались перед моим домом множество раз в течение дня, — говорит он. — Я был дома только дважды, чтобы принять их. Они сказали мне, что восхищены моей работой и что приезжают ко мне только потому, что от них этого требует начальство».

Несмотря на успех своей затеи, художник мечтает о большем — и уже строит планы по «украшению» своей придомовой территории на следующих год.